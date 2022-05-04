https://uz.sputniknews.ru/20220504/peskov-nazval-chushyu-sluxi-o-mobilizatsii-9-maya-24354995.html

Песков назвал чушью слухи о мобилизации 9 мая

Песков назвал чушью слухи о мобилизации 9 мая

Пресс-секретарь президента России также заявил журналистам что Киев хочет выйти из переговоров.

2022-05-04T17:25+0500

2022-05-04T17:25+0500

2022-05-04T17:25+0500

россия

дмитрий песков

9 мая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20400109_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_059bfdebecda325c7d57cf246b47d1c7.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что 9 мая Россия может объявить войну и начать мобилизацию, сообщает РИА Новости.Ранее в западных СМИ стали появляться утверждения, будто 9 мая Россия может принять решение начать масштабные военные действия и объявить мобилизацию военнообязанных граждан.Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что российские военнослужащие не штурмуют завод "Азовсталь". По его словам, это заблокированные на предприятии боевики пытаются занять огневые позиции, но им не дают такой возможности.Кроме того, как отметил Песков, в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговоров. Непоследовательные действия украинских переговорщиков отмечена неоднократно на самых различных уровнях, подчеркнул он в разговоре с журналистами.По его словам, такое поведение не вселяет уверенности в том, что переговоры могут привести к какому-либо результату. В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Медведев: для Зеленского мир - это конец

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий песков, 9 мая