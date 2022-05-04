https://uz.sputniknews.ru/20220504/ukrainskie-voennye-obstrelyali-krupnuyu-neftebazu-v-dnr--video-24348961.html

Украинские военные обстреляли крупную нефтебазу в ДНР — видео

Украинские военные обстреляли крупную нефтебазу в ДНР — видео

После обстрела загорелось хранилище топлива в районе Макеевки.

2022-05-04T13:56+0500

2022-05-04T13:56+0500

2022-05-04T13:56+0500

видео

днр

военные

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Инцидент подтвердили в администрации города. Отмечается, что украинские военные ударили по жилому кварталу гаубицей калибром 122 мм.Напомним: спецоперация длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:

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