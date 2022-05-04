Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220504/ukrainskie-voennye-obstrelyali-krupnuyu-neftebazu-v-dnr--video-24348961.html
Украинские военные обстреляли крупную нефтебазу в ДНР — видео
Украинские военные обстреляли крупную нефтебазу в ДНР — видео
После обстрела загорелось хранилище топлива в районе Макеевки.
2022-05-04T13:56+0500
2022-05-04T13:56+0500
видео
днр
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/04/24348802_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9ee70eba1f676a85cb9d20ff634902e.jpg
Инцидент подтвердили в администрации города. Отмечается, что украинские военные ударили по жилому кварталу гаубицей калибром 122 мм.Напомним: спецоперация длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/04/24348802_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6582babfdcad1d746974678625b519b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
днр, военные, видео

Украинские военные обстреляли крупную нефтебазу в ДНР — видео

13:56 04.05.2022
© Донбасс решает/РИА Новости/соцсети
Подписаться на
Yandex newsTelegram
После обстрела загорелось хранилище топлива в районе Макеевки.
Инцидент подтвердили в администрации города.
Отмечается, что украинские военные ударили по жилому кварталу гаубицей калибром 122 мм.
Напомним: спецоперация длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.
Читайте также:
Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0