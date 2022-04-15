https://uz.sputniknews.ru/20220415/nemetskiy-jurnalist-rasskazal-kak-vsu-izdevayutsya-nad-plennymi-23998539.html

Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными

Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными

Журналист и создатель Anti-Spiegel посетил Волноваху, Мариуполь, Мелитополь и другие города.

2022-04-15T13:19+0500

2022-04-15T13:19+0500

2022-04-15T13:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

запад

украина

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Немецкий журналист Томас Рёпер заявил, что немецкие СМИ занимаются антироссийской пропагандой.Так, журналист рассказывает, что ему и его коллегам украинские военные демонстрировали здание театра, где было отчетливо видно, что взрыв произвели изнутри. При этом украинская сторона заявляла, что театр пострадал в результате российского авиаудара.По словам журналиста, Киев не отрицает, что российских военнопленных расстреливают и издеваются – солдаты стреляют им в ноги. Рёпер говорит, что в немецкие издания и каналы этого не показывают.Также по его заявлению, его уже вовсю критикуют в Германии за объективное освещение событий на Украине. Так, канал ZDF при упоминании Рёпера специально скрыли адрес его сайта, чтобы зрители не смогли проверить информацию.Ранее Рёпер также рассказал, что при посещении Волновахи он сделал фото на фоне больницы, пострадавшей в результате украинских авиаударов. При этом немецкие СМИ использовали его фото с утверждением, что "больницу разбомбили русские".Читайте также:

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запад, украина