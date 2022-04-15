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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220415/nemetskiy-jurnalist-rasskazal-kak-vsu-izdevayutsya-nad-plennymi-23998539.html
Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными
Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными
Журналист и создатель Anti-Spiegel посетил Волноваху, Мариуполь, Мелитополь и другие города.
2022-04-15T13:19+0500
2022-04-15T13:20+0500
специальная военная операция россии в донбассе
запад
украина
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Немецкий журналист Томас Рёпер заявил, что немецкие СМИ занимаются антироссийской пропагандой.Так, журналист рассказывает, что ему и его коллегам украинские военные демонстрировали здание театра, где было отчетливо видно, что взрыв произвели изнутри. При этом украинская сторона заявляла, что театр пострадал в результате российского авиаудара.По словам журналиста, Киев не отрицает, что российских военнопленных расстреливают и издеваются – солдаты стреляют им в ноги. Рёпер говорит, что в немецкие издания и каналы этого не показывают.Также по его заявлению, его уже вовсю критикуют в Германии за объективное освещение событий на Украине. Так, канал ZDF при упоминании Рёпера специально скрыли адрес его сайта, чтобы зрители не смогли проверить информацию.Ранее Рёпер также рассказал, что при посещении Волновахи он сделал фото на фоне больницы, пострадавшей в результате украинских авиаударов. При этом немецкие СМИ использовали его фото с утверждением, что "больницу разбомбили русские".Читайте также:
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Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными

13:19 15.04.2022 (обновлено: 13:20 15.04.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖурналист Томас Рёпер принимает участие в форуме "Уроки Нюрнберга" в Москве.
Журналист Томас Рёпер принимает участие в форуме Уроки Нюрнберга в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Журналист и создатель Anti-Spiegel посетил Волноваху, Мариуполь, Мелитополь и другие города.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Немецкий журналист Томас Рёпер заявил, что немецкие СМИ занимаются антироссийской пропагандой.
"Куча непроверенной информации о том, что якобы делают русские. События освещаются односторонне и эмоционально. Это пропаганда по определению", - заявил Рёпер.
Так, журналист рассказывает, что ему и его коллегам украинские военные демонстрировали здание театра, где было отчетливо видно, что взрыв произвели изнутри. При этом украинская сторона заявляла, что театр пострадал в результате российского авиаудара.
По словам журналиста, Киев не отрицает, что российских военнопленных расстреливают и издеваются – солдаты стреляют им в ноги. Рёпер говорит, что в немецкие издания и каналы этого не показывают.
"Нам все время показывают, что делают "кровожадные русские солдаты", и ничего не говорят о том, что делают украинцы", - отмечает основатель Anti-Spiegel.
Также по его заявлению, его уже вовсю критикуют в Германии за объективное освещение событий на Украине. Так, канал ZDF при упоминании Рёпера специально скрыли адрес его сайта, чтобы зрители не смогли проверить информацию.
"Это не журналистика, а как я уже сказал, чистой воды пропаганда", - подчеркивает он.
Ранее Рёпер также рассказал, что при посещении Волновахи он сделал фото на фоне больницы, пострадавшей в результате украинских авиаударов. При этом немецкие СМИ использовали его фото с утверждением, что "больницу разбомбили русские".
"Немецкие СМИ на полном серьезе писали, что "Рёпер стоит на фоне больницы, которую разбомбили русские". Но это не были русские. Все тут рассказывают, что это были украинцы, что, когда они ушли из города, они специально разбомбили больницу. Это и есть ответ на тот вопрос, как они (немецкие СМИ – Sputnik) освещают", - заявил журналист.
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