https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-uzbekistane-poyavyatsya-novye-plyajnye-zony-24341163.html

В Узбекистане появятся новые пляжные зоны

В Узбекистане появятся новые пляжные зоны

Какие земельные участки отнесут к пляжным зонам и какие поручения дал президент, читайте в материале.

2022-05-04T08:31+0500

2022-05-04T08:31+0500

2022-05-04T08:31+0500

общество

узбекистан

президент

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане появятся новые пляжные зоны. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.К пляжам отнесут участки земли, не являющиеся средой обитания или скопления животных в целях обеспечения их сохранности.Шавкат Мирзиёев поручил Министерству туризма и культурного наследия совместно с Министерством водного хозяйства и Министерством строительства разработать проекты детальной планировки пляжных зон. На это глава государства дал три месяца. Ведомства должны будут определить порядок предоставления на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль участков в аренду до 10 лет.На их территории возведут здания и сооружения из легких конструкций. Все они будут отмечать экологическим и санитарным требованиям.Читайте также:Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни >>

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