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https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-uzbekistane-poyavyatsya-novye-plyajnye-zony-24341163.html
В Узбекистане появятся новые пляжные зоны
В Узбекистане появятся новые пляжные зоны
Какие земельные участки отнесут к пляжным зонам и какие поручения дал президент, читайте в материале.
2022-05-04T08:31+0500
2022-05-04T08:31+0500
общество
узбекистан
президент
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане появятся новые пляжные зоны. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.К пляжам отнесут участки земли, не являющиеся средой обитания или скопления животных в целях обеспечения их сохранности.Шавкат Мирзиёев поручил Министерству туризма и культурного наследия совместно с Министерством водного хозяйства и Министерством строительства разработать проекты детальной планировки пляжных зон. На это глава государства дал три месяца. Ведомства должны будут определить порядок предоставления на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль участков в аренду до 10 лет.На их территории возведут здания и сооружения из легких конструкций. Все они будут отмечать экологическим и санитарным требованиям.Читайте также:Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни &gt;&gt;
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узбекистан, президент

В Узбекистане появятся новые пляжные зоны

08:31 04.05.2022
© Sputnik / Magda Gibelli / Перейти в фотобанкПустые шезлонги, архивное фото
Пустые шезлонги, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Magda Gibelli
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Какие земельные участки отнесут к пляжным зонам и какие поручения дал президент, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане появятся новые пляжные зоны. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.
К пляжам отнесут участки земли, не являющиеся средой обитания или скопления животных в целях обеспечения их сохранности.
Шавкат Мирзиёев поручил Министерству туризма и культурного наследия совместно с Министерством водного хозяйства и Министерством строительства разработать проекты детальной планировки пляжных зон.
На это глава государства дал три месяца. Ведомства должны будут определить порядок предоставления на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль участков в аренду до 10 лет.
На их территории возведут здания и сооружения из легких конструкций. Все они будут отмечать экологическим и санитарным требованиям.
Читайте также:
Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни >>
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