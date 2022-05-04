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Видео: поток мигрантов в Россию не иссякнет – специалист по миграции
Видео: поток мигрантов в Россию не иссякнет – специалист по миграции
Поток мигрантов в Россию не останавливается, а количество оформленных иностранцами патентов выросло в 2 раза, рассказал Sputnik Узбекистан специалист по миграции Дмитрий Полетаев.
2022-05-04T21:30+0500
2022-05-04T21:30+0500
видео
миграция
узбекистан
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Россия сохраняет статус страны приема в евразийской миграционной системе, не забывая адаптировать ее к новым реалиям.Напомним, что 1 мая Владимир Путин подписал новый закон. Он позволяет узбекистанцам находиться в стране 15 дней без регистрации.Почему работники из Средней Азии продолжают приезжать в Россию? Какие факты подтверждают, что мигранты-иностранцы ищут работу здесь? Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России?На эти вопросы отвечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.Эксперт отмечает, что рынки труда евразийского пространства, на которые выходят мигранты, уже давно сформировались. Иностранные граждане не меняют вектор выбора страны, отдавая предпочтение работе в России.Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
миграция, узбекистан, видео

Видео: поток мигрантов в Россию не иссякнет – специалист по миграции

21:30 04.05.2022
© Sputnik
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Анна Черкасова
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Поток мигрантов в Россию не останавливается, а количество оформленных иностранцами патентов выросло в 2 раза, рассказал Sputnik Узбекистан специалист по миграции Дмитрий Полетаев.
Россия сохраняет статус страны приема в евразийской миграционной системе, не забывая адаптировать ее к новым реалиям.
Напомним, что 1 мая Владимир Путин подписал новый закон. Он позволяет узбекистанцам находиться в стране 15 дней без регистрации.
Почему работники из Средней Азии продолжают приезжать в Россию? Какие факты подтверждают, что мигранты-иностранцы ищут работу здесь? Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России?
На эти вопросы отвечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.
Эксперт отмечает, что рынки труда евразийского пространства, на которые выходят мигранты, уже давно сформировались. Иностранные граждане не меняют вектор выбора страны, отдавая предпочтение работе в России.
"Поток мигрантов в Россию не останавливается. В этом году иностранцами было оформлено в 2 раза больше патентов на работу в этой стране. За первый квартал 2021 года - 229 тыс. разрешений, а в 2022 за тот же период - 517 тысяч. Количество действительных патентов также увеличилось в 2 раза, достигнув цифры в 2,1 млн".
Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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