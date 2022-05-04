https://uz.sputniknews.ru/20220504/video-potok-migrantov-v-rossiyu-ne-issyaknet--spetsialist-po-migratsii-24360012.html

Видео: поток мигрантов в Россию не иссякнет – специалист по миграции

Видео: поток мигрантов в Россию не иссякнет – специалист по миграции

Поток мигрантов в Россию не останавливается, а количество оформленных иностранцами патентов выросло в 2 раза, рассказал Sputnik Узбекистан специалист по миграции Дмитрий Полетаев.

2022-05-04T21:30+0500

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2022-05-04T21:30+0500

видео

миграция

узбекистан

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Россия сохраняет статус страны приема в евразийской миграционной системе, не забывая адаптировать ее к новым реалиям.Напомним, что 1 мая Владимир Путин подписал новый закон. Он позволяет узбекистанцам находиться в стране 15 дней без регистрации.Почему работники из Средней Азии продолжают приезжать в Россию? Какие факты подтверждают, что мигранты-иностранцы ищут работу здесь? Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России?На эти вопросы отвечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.Эксперт отмечает, что рынки труда евразийского пространства, на которые выходят мигранты, уже давно сформировались. Иностранные граждане не меняют вектор выбора страны, отдавая предпочтение работе в России.Какие рабочие места могут открыться для желающих заработать в России? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

миграция, узбекистан, видео