https://uz.sputniknews.ru/20220504/yurlitsam-razreshili-zanimatsya-mayningom-24351731.html

Юрлицам разрешили заниматься майнингом за счет солнечной энергии

Юрлицам разрешили заниматься майнингом за счет солнечной энергии

Электроэнергию для оборудования необходимо получать от солнечных электростанций.

2022-05-04T14:22+0500

2022-05-04T14:22+0500

2022-05-04T15:10+0500

общество

солнечная электростанция

криптовалюта

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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Майнингом в Узбекистане отныне разрешено заниматься только юридическим лицам. Такое правило предусматривают недавние поправки в постановление президента "О мерах по развитию цифровой экономики".Согласно документу, майнинг – это деятельность по поддержанию распределенного реестра данных, созданию и подтверждению целостности блоков путем проведения вычислительных операций.На территории Узбекистана им могут заниматься только юридические лица, при чем они должны использовать электроэнергию, произведенную солнечными электростанциями.Если же пользователь подключается к единой системе электроснабжения, он обязан оплачивать потребленное электричество по отдельному счетчику и двойному тарифу, а в пиковый период – еще и с надбавками, установленными кабинетом министров.Все юридические лица, занимающиеся майнингом, обязаны прйоти регистрацию в Национальном агентстве перспективных проектов. Лицензию получать не придется, а зарегистрироваться можно только онлайн.При этом майнеры обязаны соблюдать все противопожарные и санитарные нормы, говорится в документе.Читайте также: В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео

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солнечная электростанция, криптовалюта