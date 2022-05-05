https://uz.sputniknews.ru/20220505/didjey-iz-uzbekistana-predstavil-muzykalnyy-set-v-gruzii--video-24369817.html

Диджей из Узбекистана представил музыкальный сет в Грузии — видео

Диджей из Узбекистана представил музыкальный сет в Грузии — видео

В национальные мелодии Узбекистана музыкант добавил современное звучание.

2022-05-05T14:40+0500

2022-05-05T14:40+0500

2022-05-05T14:40+0500

культура

узбекистан

грузия

диджей

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Диджей из Узбекистана Roger Gunn (Сарвар Пулатов) представил музыкальный сет на мосту Мира в Тбилиси.Жители и гости города смогли послушать звучание дойры и тамбура в необычном музыкальном сочетании. Сет получил название High Altitude, что в переводе означает "большая высота".С моста Мира в Тбилиси, покрытого стеклом, открывается панорамный вид на столицу Грузии.В ролике показаны различные виды Тбилиси, в частности, есть исторические локации и новые современные строения. Ранее диджей Сарвар Пулатов, уже исполнял музыкальные сеты на телебашне в Ташкенте и минарете Калян в Бухаре. Музыкальная программа была другой, однако там тоже переплетались современные и национальные мотивы.Напомним, Roger Gunn выпускает треки на международных лейблах Revealed и Enormous Tunes. Их играют популярные диджеи мира, в числе которых Benny Benassi, Don Diablo, Afrojack, Blasterjaxx, Hardwell, Mr. White, Thomas Gold и другие.Читайте также:В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов

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