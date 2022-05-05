https://uz.sputniknews.ru/20220505/gazprom-raskryl-kuda-poydut-moschnosti-severnogo-potoka--2-24372439.html

"Газпром" раскрыл, куда пойдут мощности "Северного потока — 2"

"Газпром" раскрыл, куда пойдут мощности "Северного потока — 2"

Если ФРГ введет газопровод в эксплуатацию, то можно будет подключить только одну нитку.

2022-05-05T16:13+0500

2022-05-05T16:13+0500

2022-05-05T16:13+0500

экономика

газпром

северный поток - 2

германия

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Энергетическая компания "Газпром" будет использовать мощности сухопутной части "Северного потока — 2" для газоснабжения Северо-Запада России, сообщается в официальном Telegram-канале компании.Если Германия решит ввести морскую часть газопровода в эксплуатацию, то можно будет подключить только одну нитку, а вторая заработает не раньше 2028 года, уточнили в компании."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю он был полностью готов к эксплуатации. Газопровод должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых санкциях, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы, хотя власти многих стран признают, что не могут отказаться от импорта газа.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.Читайте также:Польша выбирает путь Украины. Разрешит ли ей это "Газпром"?Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях

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газпром, северный поток - 2, германия