https://uz.sputniknews.ru/20220502/vengriya-i-esche-devyat-stran-evropy-otkryli-scheta-dlya-oplaty-gaza-v-rublyax-24321565.html
Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях
Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях
При этом открыто об этом говорит только Венгрия. Остальные же страны предпочитают скрывать этот факт.
2022-05-02T11:57+0500
2022-05-02T11:57+0500
2022-05-02T11:57+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Венгрия и еще девять стран Европы открыли рублевые счета для оплаты российского газа.С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.По его словам, остальные девять стран не хотят это публично озвучивать, желая "быть хорошими для Европы". В Евросоюзе между тем наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, написал на днях Bloomberg.Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что ЕС сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Президент Молдовы заявила об отсутствии альтернативы российскому газу >>Издание Financial Times, в свою очередь, сообщило со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>
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венгрия, европа, рубль, газ
Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях
При этом открыто об этом говорит только Венгрия. Остальные же страны предпочитают скрывать этот факт.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Венгрия и еще девять стран Европы открыли рублевые счета для оплаты российского газа.
С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth
.
"Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли" — заявил политик.
По его словам, остальные девять стран не хотят это публично озвучивать, желая "быть хорошими для Европы".
В Евросоюзе между тем наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, написал
на днях Bloomberg.
Немецкий журнал Der Spiegel отметил
, что ЕС сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.
Издание Financial Times, в свою очередь, сообщило
со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.