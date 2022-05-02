https://uz.sputniknews.ru/20220502/vengriya-i-esche-devyat-stran-evropy-otkryli-scheta-dlya-oplaty-gaza-v-rublyax-24321565.html

Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях

Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях

При этом открыто об этом говорит только Венгрия. Остальные же страны предпочитают скрывать этот факт.

2022-05-02T11:57+0500

2022-05-02T11:57+0500

2022-05-02T11:57+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Венгрия и еще девять стран Европы открыли рублевые счета для оплаты российского газа.С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.По его словам, остальные девять стран не хотят это публично озвучивать, желая "быть хорошими для Европы". В Евросоюзе между тем наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, написал на днях Bloomberg.Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что ЕС сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Президент Молдовы заявила об отсутствии альтернативы российскому газу >>Издание Financial Times, в свою очередь, сообщило со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>

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венгрия, европа, рубль, газ