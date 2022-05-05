https://uz.sputniknews.ru/20220505/neftyanoe-embargo-budet-problemoy-dlya-evropy--smi-24379045.html

Нефтяное эмбарго будет проблемой для Европы — СМИ

Нефтяное эмбарго будет проблемой для Европы — СМИ

При каком условии российская экономика восстановится после санкций в энергетической сфере?

2022-05-05T19:02+0500

2022-05-05T19:02+0500

2022-05-05T19:04+0500

экономика

нефть

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24379953_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_95e44c8e732712726206d923ab061e0b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Россия выдержит удар от западных санкций, если переориентирует экспорт нефти на азиатский рынок. Об этом написали в Financial Times (FT), передает Sputnik Таджикистан.По мнению автора публикации, стоимость российского черного золота при этом должна оставаться в два раза ниже цены марки Brent.По оценке издания, эмбарго на импорт российской нефти в европейские страны очень быстро повысит ее стоимость на мировых рынках. На данный момент Brent стоит дороже 110 долларов за баррель, а такой же объем Urals продают примерно за 70 долларов. В FT написали, что такая цена намного превышает потребности российского бюджета."Российский бюджет сильно зависит от экспорта нефти, на который приходилось 45% общего дохода в 2021 году. Однако власти не понесут убытки, даже если российские производители смогут продавать свою нефть по цене 44 доллара за баррель или выше", - сообщили в издании.По данным автора статьи, основные российские покупатели нефти находятся в Азии. Так, независимые НПЗ Китая уже увеличили закупки, в то время как крупные государственные трейдеры КНР пока не спешат импортировать нефть из России из-за западных санкций.Ссылаясь на аналитиков, в издании считают, что Москва не сможет так быстро перенаправить потоки нефти в Азию, поскольку доля стран ЕС в структуре экспорта российской нефти составляла 60%, а Китая - в три раза меньше.При этом структура трубопровода предполагает транспортировку нефти в западные страны, а пропускная способность железной дороги ограничена из-за перераспределения поставок угля на восток после введения запрета на его импорт Евросоюзом."Россия столкнется с инфраструктурными проблемами, нестабильным спросом и проблемами с логистикой для экспорта нефти в Азию. РФ продолжит продавать нефть Китаю и Индии, но они не смогут полностью компенсировать потерю европейского рынка", - процитировали в FT мнение эксперта.Экспорту нефти также могут помешать санкции, затрагивающие морскую транспортировку. По мнению главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, из-за невозможности застраховать танкерные перевозки количество судов для российских нефтяных доставок может существенно уменьшиться.Экономист по РФ и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец отметила, что шестой пакет санкций ЕС в краткосрочной перспективе становится ожидаемым и компенсируется высокими ценами на нефть, но станет более чувствительным для российской экономики в долгосрочной перспективе. По мнению эксперта, основное его воздействие Россия почувствует в 202з году.Читайте также:В США наблюдается очередной скачок цен на нефть

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нефть, европа