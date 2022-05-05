https://uz.sputniknews.ru/20220505/pochemu-vajno-upotreblyat-yodirovannuyu-sol-24360403.html
Почему важно употреблять йодированную соль
Почему важно употреблять йодированную соль
Минздрав Узбекистана рассказал, как сказывается на организме дефицит йода и как его избежать.
2022-05-05T07:00+0500
2022-05-05T07:00+0500
2022-05-05T07:00+0500
это интересно
минздрав узбекистана
соль
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Йод является незаменимым элементом для нормального функционирования человеческого организма. О последствиях недостатка йода пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана поговорила с директором Центра поддержки здорового образа жизни и физической активности Нодирой Алихановой.По данным пресс-службы, в природе йод встречается только в районах, близких к морю. В регионах, где в воде и продуктах низкое содержание йода, необходимо принимать дополнительные меры, чтобы удовлетворить потребности организма в этом микроэлементе. В частности, употреблять йодированную соль.Другими симптомами дефицита йода являются расслоение ногтей, выпадение волос, сухость кожи, сонливость, быстрая утомляемость.Организм может получить йод из морепродуктов и из йодированной соли. Основные компоненты поваренной соли – натрий и хлор – отвечают за регулирование кровообращения и артериального давления, за связь между нервной системой и мышцами и нормальную работу пищеварительной системы. А йодированная соль поможет предотвратить и дефицит йода. Поэтому в день врач рекомендовала употреблять около 5 граммов (1 чайную ложку) соли.Но нужно быть внимательными: температура хранения поваренной соли не должна превышать 28 градусов. Если упаковка повреждена, а соль затвердела, отсырела или приобрела неприятный запах, она теряет свои полезные свойства и может оказаться опасной для здоровья, предупредила эксперт.Читайте также: Что делать, если ребенок отстает в росте
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MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав узбекистана, соль
Почему важно употреблять йодированную соль
Минздрав Узбекистана рассказал, как сказывается на организме дефицит йода и как его избежать.
Йод является незаменимым элементом для нормального функционирования человеческого организма. О последствиях недостатка йода пресс-служба Министерства здравоохранения
Узбекистана поговорила с директором Центра поддержки здорового образа жизни и физической активности Нодирой Алихановой.
По данным пресс-службы, в природе йод встречается только в районах, близких к морю. В регионах, где в воде и продуктах низкое содержание йода, необходимо принимать дополнительные меры, чтобы удовлетворить потребности организма в этом микроэлементе. В частности, употреблять йодированную соль.
"Дефицит йода является основным фактором умственной отсталости у детей, - рассказала Алиханова. - Ежегодно около 38 миллионов детей в мире рождаются с риском дефицита йода. Кроме того, недостаток этого микроэлемента вызывает различные тяжелые заболевания, связанные с деятельностью щитовидной железы и органов пищеварения".
Другими симптомами дефицита йода являются расслоение ногтей, выпадение волос, сухость кожи, сонливость, быстрая утомляемость.
Организм может получить йод из морепродуктов и из йодированной соли. Основные компоненты поваренной соли – натрий и хлор – отвечают за регулирование кровообращения и артериального давления, за связь между нервной системой и мышцами и нормальную работу пищеварительной системы. А йодированная соль поможет предотвратить и дефицит йода. Поэтому в день врач рекомендовала употреблять около 5 граммов (1 чайную ложку) соли.
Но нужно быть внимательными: температура хранения поваренной соли не должна превышать 28 градусов. Если упаковка повреждена, а соль затвердела, отсырела или приобрела неприятный запах, она теряет свои полезные свойства и может оказаться опасной для здоровья, предупредила эксперт.