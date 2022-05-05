https://uz.sputniknews.ru/20220505/pochemu-vajno-upotreblyat-yodirovannuyu-sol-24360403.html

Почему важно употреблять йодированную соль

Почему важно употреблять йодированную соль

Минздрав Узбекистана рассказал, как сказывается на организме дефицит йода и как его избежать.

2022-05-05T07:00+0500

2022-05-05T07:00+0500

2022-05-05T07:00+0500

это интересно

минздрав узбекистана

соль

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Йод является незаменимым элементом для нормального функционирования человеческого организма. О последствиях недостатка йода пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана поговорила с директором Центра поддержки здорового образа жизни и физической активности Нодирой Алихановой.По данным пресс-службы, в природе йод встречается только в районах, близких к морю. В регионах, где в воде и продуктах низкое содержание йода, необходимо принимать дополнительные меры, чтобы удовлетворить потребности организма в этом микроэлементе. В частности, употреблять йодированную соль.Другими симптомами дефицита йода являются расслоение ногтей, выпадение волос, сухость кожи, сонливость, быстрая утомляемость.Организм может получить йод из морепродуктов и из йодированной соли. Основные компоненты поваренной соли – натрий и хлор – отвечают за регулирование кровообращения и артериального давления, за связь между нервной системой и мышцами и нормальную работу пищеварительной системы. А йодированная соль поможет предотвратить и дефицит йода. Поэтому в день врач рекомендовала употреблять около 5 граммов (1 чайную ложку) соли.Но нужно быть внимательными: температура хранения поваренной соли не должна превышать 28 градусов. Если упаковка повреждена, а соль затвердела, отсырела или приобрела неприятный запах, она теряет свои полезные свойства и может оказаться опасной для здоровья, предупредила эксперт.Читайте также: Что делать, если ребенок отстает в росте

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минздрав узбекистана, соль