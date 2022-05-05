https://uz.sputniknews.ru/20220505/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-zavtra-24375187.html

Синоптики рассказали о погоде на завтра

Синоптики рассказали о погоде на завтра

О погоде на завтра читайте в нашем материале.

2022-05-05T17:42+0500

2022-05-05T17:42+0500

2022-05-05T17:42+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24375957_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_0f15e2ba7dc617db2a4b5bf8402bdae2.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. По сообщению Узгидромета, шестого мая в Ташкенте будет небольшая, временами переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с.Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов, днем 27-29.В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17, днем 25-30.В Бухарской и Навоийской областях небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 14-19, днем 27-32 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, днем 24-29.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 15-20, днем 32-37 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, днем 24-29.В горных районах республики переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13, днем 13-18 градусов.Читайте также:Что с коронавирусом? Статистика Минздрава на 5 мая

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода