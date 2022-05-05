https://uz.sputniknews.ru/20220505/chto-s-koronavirusom-statistika-minzdrava-na-5-maya-24371743.html

Что с коронавирусом? Статистика Минздрава на 5 мая

Что с коронавирусом? Статистика Минздрава на 5 мая

Главное о нынешней ситуации с коронавирусом в стране — в материале.

2022-05-05T16:38+0500

2022-05-05T16:38+0500

2022-05-05T16:40+0500

общество

минздрав узбекистана

статистика

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего 15 новых случаев заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.Общее число узбекистанцев с COVID-19 составило 238 651. Количество выздоровевших возросло до 236 777.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе 2022-го в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID-19 >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

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