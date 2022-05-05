https://uz.sputniknews.ru/20220505/u-sosedey-uzbekistana-proizoshlo-zemletryasenie-24361222.html

На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

Затронули ли подземные толчки Узбекистан, читайте в материале.

2022-05-05T09:03+0500

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общество

землетрясение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Эпицентром землетрясения стала пограничная область Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в 05.05 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 449 км в юго-восточном направлении.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.

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землетрясение, узбекистан