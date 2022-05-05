https://uz.sputniknews.ru/20220505/u-sosedey-uzbekistana-proizoshlo-zemletryasenie-24361222.html
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Затронули ли подземные толчки Узбекистан, читайте в материале.
2022-05-05T09:03+0500
2022-05-05T09:03+0500
2022-05-05T09:35+0500
общество
землетрясение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Эпицентром землетрясения стала пограничная область Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в 05.05 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 449 км в юго-восточном направлении.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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землетрясение, узбекистан
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
09:03 05.05.2022 (обновлено: 09:35 05.05.2022)
Затронули ли подземные толчки Узбекистан, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Эпицентром землетрясения стала пограничная область Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Движения земной коры были зафиксированы в 05.05 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 37,57 градусов северной широты; 71,33 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,4. Глубина 15 км", — уточняет ведомство.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 449 км в юго-восточном направлении.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики.
Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.