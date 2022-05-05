https://uz.sputniknews.ru/20220505/uzbekistan-uvelichil-import-prodovolstviya-iz-rossii-v-14-raza-24362353.html

Узбекистан увеличил импорт продовольствия из России в 1,4 раза

Узбекистан увеличил импорт продовольствия из России в 1,4 раза

Какие товары поставила Россия в Узбекистан в первом квартале этого года — в обзоре.

2022-05-05T10:41+0500

2022-05-05T10:41+0500

2022-05-05T10:41+0500

экономика

продовольствие

импорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-марте этого года увеличил импорт продовольственных товаров из России в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до $205,25 млн. Данные привели в Госкомитете по статистике.В целом, Узбекистан стал покупать продовольствия в 1,52 раза больше, нарастив общий показатель до $819,2 млн. Лидером остается Казахстан — $309,7 млн (рост — 1,55 раза, доля — 37,8%). В тройке также остается Бразилия — $97,5 млн (+1,8 раза, 11,9% соответственно).В товарной структуре Россия в первом квартале лидировала по поставкам в Узбекистан маргарина (78,8% в общем объеме) — на $66,6 млн (+6,3 раза), какао и шоколада (73,9%) — на $22,7 млн (+1,42 раза), молочных продуктов (38%) — на $5,52 млн (+1,74 раза) и детского питания (35,3%) — на $5,5 млн (+1,6 раза).По итогам 2021 года, торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8% до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также:Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта >>

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продовольствие, импорт, узбекистан