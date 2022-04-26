https://uz.sputniknews.ru/20220426/video-chto-izmenilos-v-torgovyx-svyazyax-rossii-i-uzbekistana--mnenie-eksperta-24227048.html

Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта

Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта

Узбекистан и Россия формируют новые торговые связи. По каким направлениям ждать ноу-хау, объяснил эксперт в области экспортных отношений.

2022-04-26T21:43+0500

2022-04-26T21:43+0500

2022-04-26T23:21+0500

видео

узбекистан

торговля

"иннопром"

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24225163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f18e5226a85c68c6ed67f1e8abfad019.jpg

В Ташкенте проходит масштабная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Ко второму дню мероприятия российский и узбекский бизнес подошел с серьезными контрактами в области медицины, IT-технологий, авиа- и машиностроения.Напомним, что в 2021 году Россия стала ведущей страной по вложениям в Узбекистан — $2,1 млрд. А за 11 месяцев прошлого года товарооборот стран вырос почти на 12% и составил около $6 млрд.Что из узбекистанской продукции может появиться на российском рынке? В какие сферы на сегодняшний день особенно выгодно инвестировать в Узбекистане? Ответы смотрите в интервью с гендиректором Международного агентства продвижения экспорта Юрием Шурыгиным.Качество торговых отношений Москвы и Ташкента за последние пять лет поменялось кардинально, считает Шурыгин. Сегодня Узбекистану стало намного интереснее открывать совместные с иностранными инвесторами производства.Как еще могут продвинуть свои торговые отношения Ташкент и Москва? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, торговля, "иннопром", выставка, видео