https://uz.sputniknews.ru/20220426/video-chto-izmenilos-v-torgovyx-svyazyax-rossii-i-uzbekistana--mnenie-eksperta-24227048.html
Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта
Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта
Узбекистан и Россия формируют новые торговые связи. По каким направлениям ждать ноу-хау, объяснил эксперт в области экспортных отношений.
2022-04-26T21:43+0500
2022-04-26T21:43+0500
2022-04-26T23:21+0500
видео
узбекистан
торговля
"иннопром"
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24225163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f18e5226a85c68c6ed67f1e8abfad019.jpg
В Ташкенте проходит масштабная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Ко второму дню мероприятия российский и узбекский бизнес подошел с серьезными контрактами в области медицины, IT-технологий, авиа- и машиностроения.Напомним, что в 2021 году Россия стала ведущей страной по вложениям в Узбекистан — $2,1 млрд. А за 11 месяцев прошлого года товарооборот стран вырос почти на 12% и составил около $6 млрд.Что из узбекистанской продукции может появиться на российском рынке? В какие сферы на сегодняшний день особенно выгодно инвестировать в Узбекистане? Ответы смотрите в интервью с гендиректором Международного агентства продвижения экспорта Юрием Шурыгиным.Качество торговых отношений Москвы и Ташкента за последние пять лет поменялось кардинально, считает Шурыгин. Сегодня Узбекистану стало намного интереснее открывать совместные с иностранными инвесторами производства.Как еще могут продвинуть свои торговые отношения Ташкент и Москва? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24225163_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_b29229a2ca6a555f3c1a8370d8999f2c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, торговля, "иннопром", выставка, видео
Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта
21:43 26.04.2022 (обновлено: 23:21 26.04.2022)
Узбекистан и Россия формируют новые торговые связи, в том числе в рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". По каким направлениям ждать ноу-хау, объяснил эксперт в области экспортных отношений.
В Ташкенте проходит масштабная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Ко второму дню мероприятия российский и узбекский бизнес подошел с серьезными контрактами в области медицины, IT-технологий, авиа- и машиностроения.
Напомним, что в 2021 году Россия стала
ведущей страной по вложениям в Узбекистан — $2,1 млрд. А за 11 месяцев прошлого года товарооборот стран вырос почти на 12% и составил около $6 млрд.
Что из узбекистанской продукции может появиться на российском рынке? В какие сферы на сегодняшний день особенно выгодно инвестировать в Узбекистане? Ответы смотрите в интервью с гендиректором Международного агентства продвижения экспорта Юрием Шурыгиным.
Качество торговых отношений Москвы и Ташкента за последние пять лет поменялось кардинально, считает Шурыгин. Сегодня Узбекистану стало намного интереснее открывать совместные с иностранными инвесторами производства.
"Ранее российские компании приходили на рынок Узбекистана в качестве поставщиков продукции или участвовали в крупных инфраструктурных проектах. Сейчас страна делает ставку на развитие высокотехнологичного производства, в том числе машиностроения и авиации. Конечно, сохраняя традиционные направления", — поясняет эксперт.
Как еще могут продвинуть свои торговые отношения Ташкент и Москва? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
.