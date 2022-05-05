https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-rossii-izobreli-kolbasu-snijayuschuyu-saxar-v-krovi-24372084.html

В России изобрели колбасу, снижающую сахар в крови

В России изобрели колбасу, снижающую сахар в крови

Как рассказал эксперт, колбаса, способная снижать сахар в крови, может поступить в производство уже этой осенью.

2022-05-05T23:00+0500

2022-05-05T23:00+0500

2022-05-05T23:00+0500

это интересно

изобретение

сахар

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В России изобрели колбасу, способную снижать уровень сахара в крови. Новый продукт может поступить в производство уже осенью 2022 года. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.Разработали "лечебную" колбасу РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений.По словам Гурина, новый продукт могут запустить в производство уже к концу осени при участии в проекте представителей мясоперерабатывающей отрасли. Начнут с небольших пробных партий — по 200 килограммов продукции в день — и постепенно будут наращивать объемы производства.По словам эксперта, цена на "функциональную" колбасу практически не будет отличаться от стоимости обычной вареной колбасы. По предварительным оценкам, килограмм такой продукции будет стоить от 300 до 400 рублей. Добиться такой стоимости удастся за счет того, что в качестве функциональной добавки вместо молочного сырья используется продукт переработки фасоли, заключил эксперт.Читайте также: Невероятные последствия от употребления лука

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изобретение, сахар