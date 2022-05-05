https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-rossii-izobreli-kolbasu-snijayuschuyu-saxar-v-krovi-24372084.html
В России изобрели колбасу, снижающую сахар в крови
В России изобрели колбасу, снижающую сахар в крови
Как рассказал эксперт, колбаса, способная снижать сахар в крови, может поступить в производство уже этой осенью.
2022-05-05T23:00+0500
2022-05-05T23:00+0500
2022-05-05T23:00+0500
это интересно
изобретение
сахар
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В России изобрели колбасу, способную снижать уровень сахара в крови. Новый продукт может поступить в производство уже осенью 2022 года. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.Разработали "лечебную" колбасу РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений.По словам Гурина, новый продукт могут запустить в производство уже к концу осени при участии в проекте представителей мясоперерабатывающей отрасли. Начнут с небольших пробных партий — по 200 килограммов продукции в день — и постепенно будут наращивать объемы производства.По словам эксперта, цена на "функциональную" колбасу практически не будет отличаться от стоимости обычной вареной колбасы. По предварительным оценкам, килограмм такой продукции будет стоить от 300 до 400 рублей. Добиться такой стоимости удастся за счет того, что в качестве функциональной добавки вместо молочного сырья используется продукт переработки фасоли, заключил эксперт.Читайте также: Невероятные последствия от употребления лука
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MIA „Rosiya Segodnya“
изобретение, сахар
В России изобрели колбасу, снижающую сахар в крови
Как рассказал эксперт, колбаса, способная снижать сахар в крови, может поступить в производство уже этой осенью.
В России изобрели колбасу, способную снижать уровень сахара в крови. Новый продукт может поступить в производство уже осенью 2022 года. Об этом РИА Новости
рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.
Разработали "лечебную" колбасу РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений.
"На их базе были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2-го типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показало снижение уровня глюкозы в крови", — рассказал эксперт.
По словам Гурина, новый продукт могут запустить в производство уже к концу осени при участии в проекте представителей мясоперерабатывающей отрасли. Начнут с небольших пробных партий — по 200 килограммов продукции в день — и постепенно будут наращивать объемы производства.
"Развитие рынка функциональных пищевых продуктов в России положительно скажется на улучшении здоровья и повышении качества жизни россиян. В частности, что касается нашего продукта, он будет востребован людьми с преддиабетом и диабетом 2-го типа, а это 5,1 миллиона человек. За счет нашего продукта можно значительно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета 2-го типа, например, препаратов "Глюкобай" или "Сиофор", — пояснил Гурин.
По словам эксперта, цена на "функциональную" колбасу практически не будет отличаться от стоимости обычной вареной колбасы. По предварительным оценкам, килограмм такой продукции будет стоить от 300 до 400 рублей. Добиться такой стоимости удастся за счет того, что в качестве функциональной добавки вместо молочного сырья используется продукт переработки фасоли, заключил эксперт.