https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-shkolax-uzbekistana-pitanie-sobirayutsya-otdat-na-autsorsing-24376684.html

В школах Узбекистана питание собираются отдать на аутсорсинг

В школах Узбекистана питание собираются отдать на аутсорсинг

Новый порядок планируется ввести с нового учебного года.

2022-05-05T18:20+0500

2022-05-05T18:20+0500

2022-05-05T18:20+0500

общество

питание

школы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Чиновники предложили перевести питание во всех образовательных учреждениях на аутсорсинг. Проект соответствующего постановления правительства выставлен на общественное обсуждение.Из текста документа следует, что здоровое питание на основе аутсорсинга может появиться с 2022/2023 учебного года во всех государственных общеобразовательных школах, школах-интернатах и Домах милосердия Узбекистана.Порядок закупки еды для учащихся через аутсорсинг будут устанавливать региональные управления народного образования в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. Арендодателям не надо будет платить за пользование столовыми приборами, посудой и мебелью. За их сохранность будут отвечать сами аутсорсеры.За качество продуктов и блюд, соблюдение санитарно-гигиенических норм, соответствие сотрудников столовых санитарным требованиям будет следить Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.В случае принятия документа в месячный срок Минздрав и СЭС совместно с МНО разработают нормы дневного рациона.Читайте также:Бесплатные учеба в вузах России и путешествия — начался конкурс для школьников

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питание, школы, узбекистан