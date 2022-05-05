https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-tashkente-otklyuchat-goryachuyu-vodu-24370313.html

В Ташкенте отключат горячую воду

В Ташкенте отключат горячую воду

Когда и в каких районах столицы не будет горячей воды, читайте в нашем материале. 05.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-05T15:21+0500

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общество

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 5 мая. - Sputnik. В столице с 9 мая по 10 июня пройдет традиционное отключение горячей воды для проверки оборудования и подготовки к следующему отопительному сезону. В каждом из районов столицы отключение продлится по пять дней, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Даты и районы отключения:C 9 по 13 маяТЦ-6 "Юго-Западная": ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк – 1-7, Куйлюк – Обводная;ТЦ-3 "Западная": проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10,11,13,14,26, 27,28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Талабалар шахарчаси, ТашГТУ;Водник: ул. Хусайн Байкаро, зона массива "Водник".C 16 по 20 маяТЦ-5 "Чиланзарская": ул. Заргарлик, Лутфи, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-ый проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, массив Чиланзар кварталы 5-12, Г9А, 16-20, 24-26, Ц, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2;ТЦ-1 "Северо-Восточная": проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамары Ханум, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-ый проезд Сайрам, 7-ой проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-ой проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамарахоним, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского Государственного Аграрного Университета;ТЦ-9: ул. Такачи, Гулистан, Ширин, Лутфи, Катта халка йули, Урикзор, Катта Хирмонтепа, Кичик халка йули, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, Фархадская, массивы Шарк, Аль Хорезми – 1,2, Бешкайрагач, Гулистан, Изза, Чиланзар кварталы 7, 13-15, 21-25, 30, 31, зона рынка Урикзор.C 23 по 27 мая:ТЦ-2 "Карасу": ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу – 1,2,3,4,6, Феруза, Буз-2;ТЦ-4 "Северная": проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррам Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, массивы Ц-1,2,4,5,6,12,15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана;ТЦ-10: ул. Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 1-ая улица Каракамыш, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган – 1,2,3,4, Каракамыш – 2/4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ.C 30 мая по 3 июня:ТЦ-7 "Авиастроителей": ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель – 1,2,3,4, Уйсозлар – 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси – 1, 1а, 2, 3, 4;ТЦ-8 "Сергели" : ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1-8А, Юлдош – 1-18, Ц-1,2,3, Дустлик – 1,2;Котельная "Саноатэнерго": массив "Строитель".C 6 по 10 июня:ТашТЭЦ: ул. Шарофа Рашидова, Бабура, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Афросиаб, Фидокор, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдулла Авлони, Беларык, Имом ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Мукими, Якуба Колоса, Чимкентская, Сеульская, Аския, Чопонота, Нурафшон, Гульханий, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, массивы Ц-7, Актепе, Чиланзар кварталы 1-5, 7, Е, И, микрорайон Актепе.Читайте также: Когда и в каких районах отключат холодную воду в Ташкенте

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горячая вода