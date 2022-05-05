https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-tashkente-proydet-zasedanie-ispolkoma-olimpiyskogo-soveta-azii-24362915.html

В Ташкенте пройдет заседание Исполкома Олимпийского Совета Азии

В Ташкенте пройдет заседание Исполкома Олимпийского Совета Азии

Стороны обсудят вопросы подготовки к трем крупным юношеским соревнованиям.

2022-05-05T11:19+0500

2022-05-05T11:19+0500

2022-05-05T11:19+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363035_251:238:1096:714_1920x0_80_0_0_dbbe6fa0605599efd3cdb44f1aaf07a2.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет 77-ое заседание Исполнительного комитета Олимпийского Совета Азии (ОСА). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Узбекистана.Как отмечает ведомство, мероприятие запланировано на 6 мая, и оно впервые пройдет на территории республики.Заседание состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан", где стороны обсудят важные и актуальные вопросы — в частности, подготовку к Азиатским играм Ханжчоу-2022, III Юношеским Азиатским играм Шаньтоу-2021.Также власти презентуют проект подготовки к четвертым Юношеским Азиатским играм "Ташкент-2025".Ранее Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА) официально подтвердила, что городом-организатором IV юношеских Азиатских игр 2025 года станет Ташкент.В Узбекистан во время предстоящих соревнований, как ожидается, прибудут около пяти тысяч гостей.Читайте также:В НОК создали орган для защиты прав спортсменов >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент