https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-uzbekistane-prosyat-snizit-platu-za-tonirovku-24364716.html

В Узбекистане просят снизить плату за тонировку

В Узбекистане просят снизить плату за тонировку

Коллективное обращение с предложением значительно снизить плату за разрешение на тонирование задних и боковых стекол автомобилей появилось на портале "Mening fikrim".

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общество

тонировка

оплата

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ТАШКЕНТ, 5 мая – Sputnik. Жители Узбекистана подали коллективное обращение через портал "Mening fikrim" ("Мое мнение") с просьбой снизить стоимость разрешения на тонирование стекол автомобилей.В настоящее время ставка за выдачу разрешения на тонирование (затемнение) задних боковых стекол составляет для физических лиц 4,5 БРВ ( БРВ – базовая расчетная величина, в настоящее время составляет 270 тыс.сумов – прим. ред.), юридических лиц – 9 БРВ, для юридических лиц иностранных государств – 20 БРВ.Разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобиля обойдется в 45 БРВ (12 млн. 150 тысяч сумов).В коллективном обращении жители предлагают внести изменения в постановление Кабинета Министров от 18 июля 2018 года "О мерах по упорядочению эксплуатации легковых автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами" и установить следующие ставки платежей за выдачу разрешения на установку тонировки:Петиция также предлагает выдавать разрешение на тонировку сразу на 3, 6, 9 и 12 месяцев и оговаривает тарифы на такие разрешения.По правилам портала, после проверки модераторами предложение будет опубликовано на портале, а если оно наберет не менее 10 000 голосов, его рассмотрят обе палатами Олий Мажлиса.Читайте также: Номера для электрокаров и заявление на тонировку – новшества в законодательстве с октября

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тонировка, оплата