https://uz.sputniknews.ru/20210926/nomera-dlya-elektrokarov-i-vyplaty-molodym-uchenym--novshestva-v-zakonodatelstve-s-oktyabrya-20651988.html
Номера для электрокаров и выплаты молодым ученым – новшества в законодательстве с октября
Номера для электрокаров и выплаты молодым ученым – новшества в законодательстве с октября
С начала месяца в Узбекистане начнется выдача специальных номеров для электрокаров, крупным экспортерам будут выдавать кредиты, молодые исследователи получат... 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T12:54+0500
2021-09-26T12:54+0500
2021-09-26T12:54+0500
общество
узбекистан
законодательство
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. С 1 октября в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве. Так, с начала месяца автовладельцы смогут получить специальные отличительные номерные знаки для электромобилей, сообщает Министерство юстиции.В течение месяца, до 1 ноября можно будет получить новые номера без уплаты сборов. Заменить номерной знак смогут и владельцы электромобилей по номерам, выигранным на аукционе, подчеркивают в ведомстве.Кроме того, заявление на тонировку стекол в машине можно будет подать только через Единый портал госуслуг.Крупные экспортеры смогут получить кредиты и налоговые льготы. Агентство продвижения экспорта выделяет кредиты до 5 миллионов долларов сроком до одного года на экспортные и предэкспортные операции для тех предприятий, которые за год продают за рубеж товаров на сумму более 20 миллионов долларов. А экспортеры текстильной продукции на сумму более 1 миллиона долларов в год смогут отсрочить уплату таможенных платежей на 120 дней без начисления процентов.Инвестиционные проекты стоимостью более 200 миллиардов сумов, в которых доля инвесторов составляет не менее четверти, будут обеспечены необходимыми внешними инженерными коммуникациями. А при импорте сертифицированного оборудования, комплектующих, сырья, измерительных и транспортных средств, химических реагентов и подъемных механизмов теперь не нужно оформлять национальный сертификат.Поддержит государство не только предпринимателей. Молодые ученые с дипломом бакалавра, магистра или ученой степенью, работающие в госорганах, будут получать надбавки к окладу. Победители конкурсов молодежных стартапов "Первый шаг в бизнес" получат гранты в размере 200 БРВ, а автор лучшей книги для детей и молодежи будет награжден премией в размере от 50 до 100 миллионов сумов.Заработает электронная информационная система для льготников. Через нее граждане смогут получить направление на лечение. Сведения о льготниках через "Единый реестр социальной защиты" будут поступать в соответствующие министерства и ведомства страны.Во всех регионах открываются центры по оказанию юридических услуг, а юридическая помощь госорганизациям будет учитываться с помощью электронной системы "Е-huquqshunos". Кроме того, в каждом государственном органе и хокимиате открываются отделы по борьбе с коррупцией.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-uvelichitsya-eksport-kovrov-ruchnoy-raboty-19605201.html
https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-uzbekistane-sozdana-pervaya-nepravitelstvennaya-organizatsiya-po-borbe-s-korruptsiey-20544673.html
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узбекистан, законодательство
Номера для электрокаров и выплаты молодым ученым – новшества в законодательстве с октября
С начала месяца в Узбекистане начнется выдача специальных номеров для электрокаров, крупным экспортерам будут выдавать кредиты, молодые исследователи получат надбавки. Какие еще новведения ждут узбекистанцев – в новом обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. С 1 октября в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве. Так, с начала месяца автовладельцы смогут получить специальные отличительные номерные знаки для электромобилей, сообщает Министерство юстиции.
В течение месяца, до 1 ноября можно будет получить новые номера без уплаты сборов. Заменить номерной знак смогут и владельцы электромобилей по номерам, выигранным на аукционе, подчеркивают в ведомстве.
Кроме того, заявление на тонировку стекол в машине можно будет подать только через Единый портал госуслуг.
Крупные экспортеры смогут получить кредиты и налоговые льготы. Агентство продвижения экспорта выделяет кредиты до 5 миллионов долларов сроком до одного года на экспортные и предэкспортные операции для тех предприятий, которые за год продают за рубеж товаров на сумму более 20 миллионов долларов. А экспортеры текстильной продукции на сумму более 1 миллиона долларов в год смогут отсрочить уплату таможенных платежей на 120 дней без начисления процентов.
Инвестиционные проекты стоимостью более 200 миллиардов сумов, в которых доля инвесторов составляет не менее четверти, будут обеспечены необходимыми внешними инженерными коммуникациями. А при импорте сертифицированного оборудования, комплектующих, сырья, измерительных и транспортных средств, химических реагентов и подъемных механизмов теперь не нужно оформлять национальный сертификат.
Поддержит государство не только предпринимателей. Молодые ученые с дипломом бакалавра, магистра или ученой степенью, работающие в госорганах, будут получать надбавки к окладу. Победители конкурсов молодежных стартапов "Первый шаг в бизнес" получат гранты в размере 200 БРВ, а автор лучшей книги для детей и молодежи будет награжден премией в размере от 50 до 100 миллионов сумов.
Заработает электронная информационная система для льготников. Через нее граждане смогут получить направление на лечение. Сведения о льготниках через "Единый реестр социальной защиты" будут поступать в соответствующие министерства и ведомства страны.
Во всех регионах открываются центры по оказанию юридических услуг, а юридическая помощь госорганизациям будет учитываться с помощью электронной системы "Е-huquqshunos". Кроме того, в каждом государственном органе и хокимиате открываются отделы по борьбе с коррупцией.