https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-uzbekistane-proxodit-dog-biatlon-24360985.html
"Дог биатлон": стартовал спортивный конкурс среди служебных собак
"Дог биатлон": стартовал спортивный конкурс среди служебных собак
Семь министерств и ведомств Вооруженных сил Узбекистана соревнуются в "Дог биатлоне".
2022-05-05T08:42+0500
2022-05-05T08:42+0500
2022-05-05T09:06+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Центре подготовки специалистов и служебных собак Минобороны стартовал "Дог биатлон". В состязаниях, посвященных Дню Памяти и почестей, со своими служебными собаками участвуют команды Минобороны, МВД и МЧС, Пограничных войск СГБ, Нацгвардии и Государственного таможенного комитета.Состязания продлятся до 7 мая и дадут возможность всем участникам обменяться знаниями, навыками и опытом.Ранее таможенники Узбекистана подарили таджикским коллегам десять собак-профессионалов, умеющих искать наркотики.Животные прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Церемония их передачи прошла на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области.В ней поучаствовали заместители руководителей таможенных служб двух стран.
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узбекистан
"Дог биатлон": стартовал спортивный конкурс среди служебных собак
08:42 05.05.2022 (обновлено: 09:06 05.05.2022)
Семь министерств и ведомств Вооруженных сил Узбекистана соревнуются в "Дог биатлоне".
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Центре подготовки специалистов и служебных собак Минобороны стартовал "Дог биатлон".
В состязаниях, посвященных Дню Памяти и почестей, со своими служебными собаками участвуют команды Минобороны, МВД и МЧС, Пограничных войск СГБ, Нацгвардии и Государственного таможенного комитета.
Состязания продлятся до 7 мая и дадут возможность всем участникам обменяться знаниями, навыками и опытом.
Ранее таможенники Узбекистана подарили
таджикским коллегам десять собак-профессионалов, умеющих искать наркотики.
Животные прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Церемония их передачи прошла на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области.
В ней поучаствовали заместители руководителей таможенных служб двух стран.