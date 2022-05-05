https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-uzbekistane-proxodit-dog-biatlon-24360985.html

"Дог биатлон": стартовал спортивный конкурс среди служебных собак

"Дог биатлон": стартовал спортивный конкурс среди служебных собак

Семь министерств и ведомств Вооруженных сил Узбекистана соревнуются в "Дог биатлоне".

2022-05-05T08:42+0500

2022-05-05T08:42+0500

2022-05-05T09:06+0500

общество

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24360959_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e43cd7c9d09a2587d73fdc76b883c02b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Центре подготовки специалистов и служебных собак Минобороны стартовал "Дог биатлон". В состязаниях, посвященных Дню Памяти и почестей, со своими служебными собаками участвуют команды Минобороны, МВД и МЧС, Пограничных войск СГБ, Нацгвардии и Государственного таможенного комитета.Состязания продлятся до 7 мая и дадут возможность всем участникам обменяться знаниями, навыками и опытом.Ранее таможенники Узбекистана подарили таджикским коллегам десять собак-профессионалов, умеющих искать наркотики.Животные прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Церемония их передачи прошла на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области.В ней поучаствовали заместители руководителей таможенных служб двух стран.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан