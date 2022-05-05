https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-velikobritanii-jiteli-podderjali-jestkiy-ultimatum-putina-24374001.html

В Великобритании жители поддержали жесткий ультиматум Путина

В Великобритании жители поддержали жесткий ультиматум Путина

Читатели английской газеты Daily Express резко отреагировали на очередную инициативу НАТО в отношении Украины и высмеяли действия Альянса. 05.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-05T16:59+0500

2022-05-05T16:59+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Граждане Великобритании раскритиковали политику НАТО и поддержали требование президента России Владимира Путина о нерасширении Альянса на восток, передает Sputnik Таджикистан.Дискуссия среди читателей газеты Daily Express началась после сообщения об очередном вмешательстве Альянса в украинский конфликт.Многие комментаторы отметили, что действия НАТО привели к гибели множества мирных жителей, а теперь военный блок пытается стать миротворцем."Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром", - заявил один из читателей Daily Express.Другой подчеркнул, что конфликта бы не произошло, если бы Украина оставалась нейтральной страной, а Запад не накачивал бы ее оружием."НАТО бомбила Сербию, не имея на то никаких полномочий, она убила много мирных граждан", - припомнил комментатор.По его мнению, расширение Альянса - это серьезная угроза, которую необходимо пресечь.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО.Сейчас страна занимает место партнера Альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Напомним, отношения РФ и НАТО в последнее время серьезно ухудшились. Так, в конце 2021-го Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Альянсом по гарантиям безопасности.Москва настаивает на нерасширении НАТО и отсутствии на границе с РФ опасного вооружения.По данному вопросу между Россией, США и Альянсом прошли консультации, однако их участникам не удалось добиться прорывных результатов.Читайте также:Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю"

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