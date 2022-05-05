https://uz.sputniknews.ru/20220505/vladimir-norov-vstretilsya-s-glavoy-mid-vengrii-itogi-peregovorov-24366982.html

Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии: итоги переговоров

Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии: итоги переговоров

Стороны обсудили сотрудничество между странами в области экономики и образования, а также затронули ряд других важных вопросов.

2022-05-05T13:18+0500

2022-05-05T13:18+0500

2022-05-05T13:18+0500

политика

мид узбекистана

владимир норов

венгрия

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Норов и Сийярто также проанализировали результаты недавнего заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Сийярто высоко оценил усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе и содействию мирному процессу в Афганистане.Помимо сотрудничества в области экономики и безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, венгерская сторона сообщила о выделении дополнительных стипендий для обучения студентов Узбекистана в вузах Венгрии.Накануне Петер Сийятро побывал в Казахстане, где встретился с главой казахстанского МИД и поучаствовал на брифинге для журналистов. Как сообщает Sputnik Казахстан, на брифинге он, в частности, заявил, что в Венгрии 65% всего потребления нефтепродуктов приходится на российскую нефть, и что страна не намерена отказываться от российских поставок.Читайте также: Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях

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