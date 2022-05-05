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Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии: итоги переговоров
Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии: итоги переговоров
Стороны обсудили сотрудничество между странами в области экономики и образования, а также затронули ряд других важных вопросов.
2022-05-05T13:18+0500
2022-05-05T13:18+0500
2022-05-05T13:18+0500
политика
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владимир норов
венгрия
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Норов и Сийярто также проанализировали результаты недавнего заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Сийярто высоко оценил усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе и содействию мирному процессу в Афганистане.Помимо сотрудничества в области экономики и безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, венгерская сторона сообщила о выделении дополнительных стипендий для обучения студентов Узбекистана в вузах Венгрии.Накануне Петер Сийятро побывал в Казахстане, где встретился с главой казахстанского МИД и поучаствовал на брифинге для журналистов. Как сообщает Sputnik Казахстан, на брифинге он, в частности, заявил, что в Венгрии 65% всего потребления нефтепродуктов приходится на российскую нефть, и что страна не намерена отказываться от российских поставок.Читайте также: Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях
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мид узбекистана, владимир норов, венгрия
Владимир Норов встретился с главой МИД Венгрии: итоги переговоров
Стороны обсудили сотрудничество между странами в области экономики и образования, а также затронули ряд других важных вопросов.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился
с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Норов и Сийярто также проанализировали результаты недавнего заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Сийярто высоко оценил усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе и содействию мирному процессу в Афганистане.
Помимо сотрудничества в области экономики и безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, венгерская сторона сообщила о выделении дополнительных стипендий для обучения студентов Узбекистана в вузах Венгрии.
Накануне Петер Сийятро побывал в Казахстане, где встретился с главой казахстанского МИД и поучаствовал на брифинге для журналистов. Как сообщает Sputnik Казахстан
, на брифинге он, в частности, заявил, что в Венгрии 65% всего потребления нефтепродуктов приходится на российскую нефть, и что страна не намерена отказываться от российских поставок.
"Хочу подтвердить, что этот вопрос рассматривается исключительно в наших национальных интересах. Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе. Для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ждать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине", - заявил глава МИД Венгрии.