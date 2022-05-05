https://uz.sputniknews.ru/20220505/vrachi-luchshix-brigad-skoroy-pomoschi-poluchat-nadbavki-24380953.html

Врачи лучших бригад скорой помощи получат надбавки

Врачи лучших бригад скорой помощи получат надбавки

Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачи по улучшению системы скорой медицинской помощи

2022-05-05T19:43+0500

2022-05-05T19:43+0500

2022-05-05T19:43+0500

общество

скорая помощь

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию работы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Как отметил Шавкат Мирзиёев, за последние пять лет в сфере экстренной медицинской помощи государство проделало большую работу.В частности:В регионах страны открылся 21 межрайонный центр лечения травм суставов и острых сосудистых заболеваний. Теперь пациентов, пострадавших при ДТП, не нужно везти за 100 километров в ближайший пункт неотложной помощи.Однако в сфере оказания экстренной медицинской помощи еще многое предстоит сделать. Президент поставил перед профильными ведомствами ряд задач по развитию этой отрасли медицины.В частности, с 1 июля начнет свою работу Республиканский центр скорой медицинской помощи "103" и его региональные отделения, вместо отдельных диспетчерских служб по регионам, будет работать единый Call-центр.При этом оказание медицинской помощи будет координироваться не отдельно по районам, а в целом по области, а в Call-центре будет дежурить врачебно-консультационная группа, которая сможет до приезда бригады консультировать членов семьи по оказанию первой доврачебной помощи пациенту. К системе подключатся также частные клиники, оказывающие услуги неотложной помощи.Кроме того, в республике вводится система сортировки вызовов. На менее сложные случаи будут выезжать бригады только с фельдшером, на более сложные – с врачом.Чтобы облегчить медицинским бригадам поиск адресов, до конца года местные власти должны дать названия 10 тысячам "безымянных" улиц и создать электронную цифровую карту Узбекистана, доступ к которой получат все экстренные службы.За три года необходимо полностью заменить устаревшие кареты скорой помощи на современные реанимобили. Для этого "Узавтосаноат" получил задание обеспечить в этом году производство и поставку современных автомобилей.Президент поручил также разработать систему мотивации работников скорой помощи. В частности, в конце каждого квартала бригады, чью работу пациенты оценили высоко, должны получать премии в размере 50% от месячного оклада.В целом, заработная плата работников вырастет на 10-15% в зависимости от категории, а квалифицированные и успешные сотрудники смогут получать надбавку до 100% от зарплаты.Читайте также: Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное

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скорая помощь, шавкат мирзиёев