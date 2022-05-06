https://uz.sputniknews.ru/20220506/aziatskie-igry-otlojeny-na-neopredelennyy-srok-24404465.html

Азиатские игры отложены на неопределенный срок

Азиатские игры отложены на неопределенный срок

Юношеские азиатские игры этого года отменили, следующие молодежные игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.

2022-05-06T19:03+0500

2022-05-06T19:03+0500

2022-05-06T19:03+0500

спорт

китай

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/632/96/6329652_0:98:1201:773_1920x0_80_0_0_56d78cb420f55dd637eae72d0433e1b1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. Азиатские и Паразиатские игры перенесли на неопределенный срок. Такое решение принял Азиатский Олимпийский комитет в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщает пресс-служба комитета.Как подчеркнули в пресс-службе, оргкомитет игр в Ханчжоу был полностью готов к проведению соревнований, несмотря на все сложности и ограничения, существующие сейчас в мире. Однако после консультаций с Азиатским и Китайским Олимпийскими комитетами и всеми заинтересованными сторонами, оргкомитет все же решил отложить международное мероприятие.Соревнования должны были пройти в Ханчжоу с 10 по 25 сентября этого года. Новые даты проведения Азиатских игр организаторы озвучат в ближайшее время, подчеркнула пресс-служба.При этом АОК также рассмотрел вопрос с проведением Юношеских азиатских игр в Шаньтоу. Поскольку эти состязания ранее уже переносили на более поздний срок, организаторы решили полностью их отменить. Таким образом, следующие Азиатские юношеские игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.Читайте также: В Ташкенте пройдет заседание Исполкома Олимпийского совета Азии

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, ташкент