https://uz.sputniknews.ru/20220506/aziatskie-igry-otlojeny-na-neopredelennyy-srok-24404465.html
Азиатские игры отложены на неопределенный срок
Азиатские игры отложены на неопределенный срок
Юношеские азиатские игры этого года отменили, следующие молодежные игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.
2022-05-06T19:03+0500
2022-05-06T19:03+0500
2022-05-06T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. Азиатские и Паразиатские игры перенесли на неопределенный срок. Такое решение принял Азиатский Олимпийский комитет в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщает пресс-служба комитета.Как подчеркнули в пресс-службе, оргкомитет игр в Ханчжоу был полностью готов к проведению соревнований, несмотря на все сложности и ограничения, существующие сейчас в мире. Однако после консультаций с Азиатским и Китайским Олимпийскими комитетами и всеми заинтересованными сторонами, оргкомитет все же решил отложить международное мероприятие.Соревнования должны были пройти в Ханчжоу с 10 по 25 сентября этого года. Новые даты проведения Азиатских игр организаторы озвучат в ближайшее время, подчеркнула пресс-служба.При этом АОК также рассмотрел вопрос с проведением Юношеских азиатских игр в Шаньтоу. Поскольку эти состязания ранее уже переносили на более поздний срок, организаторы решили полностью их отменить. Таким образом, следующие Азиатские юношеские игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.Читайте также: В Ташкенте пройдет заседание Исполкома Олимпийского совета Азии
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китай, ташкент
Азиатские игры отложены на неопределенный срок
Юношеские азиатские игры этого года отменили, следующие молодежные игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik.
Азиатские и Паразиатские игры перенесли на неопределенный срок. Такое решение принял Азиатский Олимпийский комитет в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщает пресс-служба
комитета.
Как подчеркнули в пресс-службе, оргкомитет игр в Ханчжоу был полностью готов к проведению соревнований, несмотря на все сложности и ограничения, существующие сейчас в мире. Однако после консультаций с Азиатским и Китайским Олимпийскими комитетами и всеми заинтересованными сторонами, оргкомитет все же решил отложить международное мероприятие.
Соревнования должны были пройти в Ханчжоу с 10 по 25 сентября этого года. Новые даты проведения Азиатских игр организаторы озвучат в ближайшее время, подчеркнула пресс-служба.
"Название и эмблема 19-х Азиатских Игр останутся без изменений, и АОК (Азиатский Олимпийский комитет) уверен, что Игры успешно состоятся благодаря совместным усилиям всех сторон", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом АОК также рассмотрел вопрос с проведением Юношеских азиатских игр в Шаньтоу. Поскольку эти состязания ранее уже переносили на более поздний срок, организаторы решили полностью их отменить. Таким образом, следующие Азиатские юношеские игры пройдут в 2025 году в Ташкенте.