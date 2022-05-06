https://uz.sputniknews.ru/20220506/bessmertnyy-polk-proydet-v-88-stranax-v-ochnom-formate-24401387.html

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

Власти Москвы уже определили порядок проведения шествия "Бессмертного полка" в столице на День Победы.

2022-05-06T16:56+0500

2022-05-06T16:56+0500

2022-05-06T16:56+0500

бессмертный полк

москва

день победы

день победы

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в 88 государствах в очном формате. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев во время брифинга.Зайцев особо выделил, что в нынешней действительности необходимо сохранить память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.Он рассказал, что традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и мемориалам пройдут почти в 130 странах. Мероприятия будут организованы российскими соотечественниками за рубежом.Масштабное шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году и в Москве. Столичная мэрия уже опубликовала порядок проведения семикилометрового шествия.Традиционно участники шествия возьмут с собой штендер с фото участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно бесплатно в любом из центров госуслуг.Ожидается, что к шествию в Москве присоединятся около миллиона человек, а около трех тысяч добровольцев будут оказывать необходимую помощь участникам "Бессмертного полка".Известно, что с учетом возможных провокаций пристальное внимание на мероприятии будет уделено вопросам безопасности.Помимо этого, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов рассказал, что "Бессмертный полк" и другие патриотические акции пройдут в Анголе и других африканских странах. Организацией займутся российские посольства, активисты и соотечественники."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.Читайте также:

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бессмертный полк, москва, день победы