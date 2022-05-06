https://uz.sputniknews.ru/20220506/bessmertnyy-polk-proydet-v-88-stranax-v-ochnom-formate-24401387.html
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
Власти Москвы уже определили порядок проведения шествия "Бессмертного полка" в столице на День Победы.
2022-05-06T16:56+0500
2022-05-06T16:56+0500
2022-05-06T16:56+0500
бессмертный полк
москва
день победы
день победы
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в 88 государствах в очном формате. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев во время брифинга.Зайцев особо выделил, что в нынешней действительности необходимо сохранить память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.Он рассказал, что традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и мемориалам пройдут почти в 130 странах. Мероприятия будут организованы российскими соотечественниками за рубежом.Масштабное шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году и в Москве. Столичная мэрия уже опубликовала порядок проведения семикилометрового шествия.Традиционно участники шествия возьмут с собой штендер с фото участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно бесплатно в любом из центров госуслуг.Ожидается, что к шествию в Москве присоединятся около миллиона человек, а около трех тысяч добровольцев будут оказывать необходимую помощь участникам "Бессмертного полка".Известно, что с учетом возможных провокаций пристальное внимание на мероприятии будет уделено вопросам безопасности.Помимо этого, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов рассказал, что "Бессмертный полк" и другие патриотические акции пройдут в Анголе и других африканских странах. Организацией займутся российские посольства, активисты и соотечественники."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.Читайте также:
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бессмертный полк, москва, день победы
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
Власти Москвы уже определили порядок проведения шествия "Бессмертного полка" в столице на День Победы.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в 88 государствах в очном формате. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев во время брифинга.
"Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах", — цитирует дипломата РИА Новости.
Зайцев особо выделил, что в нынешней действительности необходимо сохранить память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.
Он рассказал, что традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и мемориалам пройдут почти в 130 странах. Мероприятия будут организованы российскими соотечественниками за рубежом.
Масштабное шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году и в Москве. Столичная мэрия уже опубликовала порядок проведения семикилометрового шествия.
Традиционно участники шествия возьмут с собой штендер с фото участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно бесплатно в любом из центров госуслуг.
"Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва"", – говорится в сообщении.
Ожидается, что к шествию в Москве присоединятся около миллиона человек, а около трех тысяч добровольцев будут оказывать необходимую помощь участникам "Бессмертного полка".
Известно, что с учетом возможных провокаций пристальное внимание на мероприятии будет уделено вопросам безопасности.
"С сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны", —отметил Зайцев.
Помимо этого, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов рассказал, что "Бессмертный полк" и другие патриотические акции пройдут в Анголе и других африканских странах. Организацией займутся российские посольства, активисты и соотечественники.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.