https://uz.sputniknews.ru/20220506/edinyy-portal-anonsiroval-novuyu-onlayn-uslugu-24389008.html

Единый портал анонсировал новую онлайн-услугу

Единый портал анонсировал новую онлайн-услугу

С помощью нововведения теперь можно проверить, есть ли у гражданина право на продажу недвижимости или нет.

2022-05-06T09:41+0500

2022-05-06T09:41+0500

2022-05-06T09:41+0500

общество

недвижимость

единый портал

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Единый портал государственных интерактивных услуг (ЕПИГУ) анонсировал новую услугу – "Проверка запрета на кадастровый объект". Об этом сообщает пресс-служба ЕПИГУ.С помощью нововведения теперь можно проверить, есть ли у гражданина право на продажу недвижимости или нет.Помимо этого, теперь в реестре возможно отследить людей с равными правами на общее имущество.Данная услуга автоматическая, бесплатная, и доступна на my.gov.uz.Для того, чтобы отправить запрос, заявителю необходимо пройти регистрацию и авторизацию на ЕПИГУ.Все интересующие сведения предоставляет Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете.Уточняется, что каких-либо документов для получения услуги не требуется.Ранее ЕПИГУ также анонсировал онлайн оформление справки о сносе зданий, которую оформляют в течение трех рабочих дней.Также онлайн или в Центре госуслуг можно будет получить документ о согласовании изменений внешнего вида здания и разрешение на проектирование, реконструкцию и строительство дополнительных зданий и сооружений.Кроме этого, в число новых доступных услуг вошли согласование проектно-сметной документации, регистрация объекта для начала строительно-монтажных работ и выдача разрешения на использование объекта, где завершены строительно-монтажные работы.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

недвижимость, единый портал