https://uz.sputniknews.ru/20220506/jiteli-bekabada-oschutili-zemletryasenie-24399656.html

Жители Бекабада ощутили землетрясение

Жители Бекабада ощутили землетрясение

Эпицентр толчков находился на территории Кыргызстана.

2022-05-06T15:54+0500

2022-05-06T15:54+0500

2022-05-06T16:32+0500

происшествия

землетрясение

узбекистан

бекабад

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В соседнем Кыргызстане произошло землетрясение, отголоски которого ощутили в Узбекистане. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Подземные толчки, магнитудой 4,1 балла и на глубине 15 км зафиксировали в 10:58 по ташкентскому времени, — уточняет ведомство. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило158 км в юго-восточном направлении.Жители Бекабада ощутили землетрясение в два балла. Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также:Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

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землетрясение, узбекистан, бекабад, кыргызстан