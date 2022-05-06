https://uz.sputniknews.ru/20220506/jiteli-bekabada-oschutili-zemletryasenie-24399656.html
Жители Бекабада ощутили землетрясение
Жители Бекабада ощутили землетрясение
Эпицентр толчков находился на территории Кыргызстана.
2022-05-06T15:54+0500
2022-05-06T15:54+0500
2022-05-06T16:32+0500
происшествия
землетрясение
узбекистан
бекабад
кыргызстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/01/23045817_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a46e82636c2645d6373521dc480fc8b.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В соседнем Кыргызстане произошло землетрясение, отголоски которого ощутили в Узбекистане. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Подземные толчки, магнитудой 4,1 балла и на глубине 15 км зафиксировали в 10:58 по ташкентскому времени, — уточняет ведомство. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило158 км в юго-восточном направлении.Жители Бекабада ощутили землетрясение в два балла. Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также:Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
узбекистан
бекабад
кыргызстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/01/23045817_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3581517bb99ec6a2fdd01381e0da27b7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, узбекистан, бекабад, кыргызстан
Жители Бекабада ощутили землетрясение
15:54 06.05.2022 (обновлено: 16:32 06.05.2022)
Эпицентр толчков находился на территории Кыргызстана в 158 км. от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В соседнем Кыргызстане произошло землетрясение, отголоски которого ощутили в Узбекистане. Об этом сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки, магнитудой 4,1 балла и на глубине 15 км зафиксировали в 10:58 по ташкентскому времени, — уточняет ведомство.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило158 км в юго-восточном направлении.
Жители Бекабада ощутили землетрясение в два балла.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.
Читайте также: