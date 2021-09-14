https://uz.sputniknews.ru/20210914/zakon-o-seysmobezopasnosti-prinyat-v-uzbekistane-20485946.html

Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

Законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T12:51+0500

2021-09-14T12:51+0500

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общество

узбекистан

землетрясение

закон

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане законодательно закрепили вопросы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории. Принятый закон вступит в силу через шесть месяцев.А пока отношения в сфере сейсмобезопасности разрозненно регулируются почти 20 подзаконными актами. Новый документ объединил все эти правовые нормы и определил основные задачи госорганов — в частности, правительства, МЧС, Министерства строительства, Академии наук и органов госвласти на местах по обеспечению сейсмической безопасности.Кроме того, законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмобезопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.Также власти установили порядок определения вероятности землетрясений, в соответствии с которым еженедельно межведомственной экспертной комиссией анализируются прогнозные результаты наблюдений на сейсмических станциях, а затем правительству направляются заключения о текущей ситуации.Законом определены права и обязанности граждан в области ликвидации последствий сильных землетрясений, восстановления объектов, пострадавших в результате сильных землетрясений, — за счет средств госбюджета, международных финансовых институтов и других не запрещенных источников.Помимо это, в документе прописаны права и обязанности граждан в области обеспечения сейсмобезопасности.Организация работ по сейсмобезопасности включает:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также данные о сейсмоустойчивости теперь будут вносить в техпаспорта всех новостроек.

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