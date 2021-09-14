https://uz.sputniknews.ru/20210914/zakon-o-seysmobezopasnosti-prinyat-v-uzbekistane-20485946.html
Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
Законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T12:51+0500
2021-09-14T12:51+0500
2021-09-14T13:12+0500
общество
узбекистан
землетрясение
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20486224_0:28:1921:1108_1920x0_80_0_0_c0cc7c4987198a8283eb113b76b0777b.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане законодательно закрепили вопросы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории. Принятый закон вступит в силу через шесть месяцев.А пока отношения в сфере сейсмобезопасности разрозненно регулируются почти 20 подзаконными актами. Новый документ объединил все эти правовые нормы и определил основные задачи госорганов — в частности, правительства, МЧС, Министерства строительства, Академии наук и органов госвласти на местах по обеспечению сейсмической безопасности.Кроме того, законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмобезопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.Также власти установили порядок определения вероятности землетрясений, в соответствии с которым еженедельно межведомственной экспертной комиссией анализируются прогнозные результаты наблюдений на сейсмических станциях, а затем правительству направляются заключения о текущей ситуации.Законом определены права и обязанности граждан в области ликвидации последствий сильных землетрясений, восстановления объектов, пострадавших в результате сильных землетрясений, — за счет средств госбюджета, международных финансовых институтов и других не запрещенных источников.Помимо это, в документе прописаны права и обязанности граждан в области обеспечения сейсмобезопасности.Организация работ по сейсмобезопасности включает:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также данные о сейсмоустойчивости теперь будут вносить в техпаспорта всех новостроек.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-svoi-smartfony-v-vide-mini-seysmometrov---google--19269017.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20486224_202:0:1717:1136_1920x0_80_0_0_df92865a357dfead6f29cd612d718064.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, землетрясение, закон
Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
12:51 14.09.2021 (обновлено: 13:12 14.09.2021)
Законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане законодательно закрепили вопросы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории.
Принятый закон
вступит в силу через шесть месяцев.
А пока отношения в сфере сейсмобезопасности разрозненно регулируются почти 20 подзаконными актами.
Новый документ объединил все эти правовые нормы и определил основные задачи госорганов — в частности, правительства, МЧС, Министерства строительства, Академии наук и органов госвласти на местах по обеспечению сейсмической безопасности.
Кроме того, законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмобезопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.
Так, все объекты были разделены на четыре категории в зависимости от факторов опасности.
Также власти установили порядок определения вероятности землетрясений, в соответствии с которым еженедельно межведомственной экспертной комиссией анализируются прогнозные результаты наблюдений на сейсмических станциях, а затем правительству направляются заключения о текущей ситуации.
Законом определены права и обязанности граждан в области ликвидации последствий сильных землетрясений, восстановления объектов, пострадавших в результате сильных землетрясений, — за счет средств госбюджета, международных финансовых институтов и других не запрещенных источников.
Помимо это, в документе прописаны права и обязанности граждан в области обеспечения сейсмобезопасности.
Организация работ по сейсмобезопасности включает:
оценку сейсмической опасности;
определение вероятности возникновения землетрясений;
проверку и мониторинг сейсмостойкости зданий и сооружений;
оценку сейсмического риска и его снижение;
ликвидацию последствий землетрясения;
оценку ущерба, причиненного в результате сильных землетрясений;
финансирование мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате сильного землетрясения.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики. Также данные о сейсмоустойчивости теперь будут вносить
в техпаспорта всех новостроек.