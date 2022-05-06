https://uz.sputniknews.ru/20220506/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-6-maya-24395763.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 мая

Ситуацию вокруг Украины - это прокси-война коллективного Запада против России.

2022-05-06T14:01+0500

2022-05-06T14:01+0500

2022-05-06T14:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

оон

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/06/24395760_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_7371b28995321801c398b20c7a779caf.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью пятого мая, в ходе спецоперации России на Украине, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Германии не удалось доставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, пишет Welt со ссылкой на источники в Киеве. Берлин заявил о намерении передать Gepard Киеву 26 апреля. Издание называет выбор именно этих установок неожиданным, поскольку правительству страны было известно о нехватке снарядов к ним еще в конце февраля.Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что РФ еще несколько лет назад ликвидировала собственное оружие такого типа. Факт ликвидации подтвердила Организация по запрещению химоружия."Именно США, а не Россия, остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — говорится в сообщении.Посольство призвало американских граждан подумать, для чего Вашингтон затягивает ликвидацию арсенала химического оружия, и почему другие страны уже справились с этой задачей.Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что РФ не угрожает Соединенным Штатам и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике"."Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории", — сказал Антонов.Глава дипмиссии напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания"."Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — отметил посол.США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил представитель Минобороны Джон Кирби. Он прокомментировал публикацию New York Times о том, что Вашингтон сообщал Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что российским военным известно: США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает довести ее до конца.Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в условиях высокой инфляции. Издание привело данные статистики о сокращении потребления мяса и алкоголя в стране в прошлом месяце (по сравнению с цифрами 2021 года). Журналисты отметили, что рост счетов за электроэнергию, бензин и продтовары вынуждает британцев быть более избирательными в тратах, чаще отказывая себе в покупке спиртного и мясных продуктов. Цены на продукты в Великобритании выросли на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла 7% в марте, может превысить восьмипроцентный порог в этом году.Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России."Если говорить о мировой войне, то она ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее", — заявил дипломат.Небензя отметил, что некоторые страны, накачивая Украину вооружениями, делают из нее плацдарм для битвы с РФ.Россия с марта поставила на Украину 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи, эвакуировала 1 129 955 человек, среди которых 201 350 детей, сообщило Минобороны.Читайте также:НАТО провоцирует гуманитарные катастрофы — постпред Китая при ООН

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, оон, запад