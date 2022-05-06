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https://uz.sputniknews.ru/20220506/nato-provotsiruet-gumanitarnye-katastrofy--postpred-kitaya-pri-oon-24394987.html
НАТО провоцирует гуманитарные катастрофы — постпред Китая при ООН
НАТО провоцирует гуманитарные катастрофы — постпред Китая при ООН
НАТО специально развязывает войны против суверенных государств.
2022-05-06T13:41+0500
2022-05-06T13:41+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Расширение НАТО на восток не обезопасило Европу, а, наоборот, вызвало серьезный конфликт, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая Чжан Цзюнь, передает РИА Новости."Неоднократное продвижение НАТО на восток после "холодной войны" не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта", — отметил Чжан Цзюнь.По его мнению, Североатлантический альянс стал зачинщиком конфликтов."Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, провоцируя колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы", — отметил дипломат.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь выложил в Twitter пост с картой расширения блока на восток, указав на его склонность к нарушению обещаний.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В предложениях также был пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил организации в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:В Великобритании жители поддержали жесткий ультиматум ПутинаОлигарх спонсирует госпереворот
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нато, китай, оон

НАТО провоцирует гуманитарные катастрофы — постпред Китая при ООН

13:41 06.05.2022
© AP Photo / Seth WenigПосол Китая в Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь выступает во время чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в четверг, 24 марта 2022 года.
Посол Китая в Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь выступает во время чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в четверг, 24 марта 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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НАТО специально развязывает войны против суверенных государств, политика альянса приводит к масштабным потерям среди населения, подчеркнул представитель КНР.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Расширение НАТО на восток не обезопасило Европу, а, наоборот, вызвало серьезный конфликт, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая Чжан Цзюнь, передает РИА Новости.
"Неоднократное продвижение НАТО на восток после "холодной войны" не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта", — отметил Чжан Цзюнь.
По его мнению, Североатлантический альянс стал зачинщиком конфликтов.
"Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, провоцируя колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы", — отметил дипломат.
Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь выложил в Twitter пост с картой расширения блока на восток, указав на его склонность к нарушению обещаний.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В предложениях также был пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил организации в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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