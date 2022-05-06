https://uz.sputniknews.ru/20220506/proizvodstvo-i-import-myasa-masla-i-moloka-osvobodili-ot-nds-24403583.html

Производство и импорт мяса, масла и молока освободили от НДС

Производство и импорт мяса, масла и молока освободили от НДС

Новые льготы будут также введены для экспортеров ткани и текстиля.

2022-05-06T18:21+0500

2022-05-06T18:21+0500

2022-05-06T18:21+0500

экономика

производство

мясо

растительное масло

молоко

ткань

текстиль

экспорт

льготы

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон и новых поправках в налоговый кодекс страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минюст.Известно, что согласно новым поправкам режим нулевого НДС будет распространен на импорт, производство и реализацию растительного масла, а также ввоз семян подсолнечника, льна и сои.Аналогичные послабления распространяются и на мясо крупного и мелкого рогатого скота, живой скот и продукты его забоя. Они будут действовать до 31 декабря 2022 года.В льготный список продуктов попал и картофель, однако на птицу, куриное мясо и мороженную рыбу льготы продлеваться не будут.Кроме этого, Минюст Узбекистана сообщил, что льготы будут расширены для Каракалпакстана, в частности, предприятия в сфере промышленности, услуг и сельского хозяйства Муйнакского района будут платить следующие налоги:Также известно, что предприниматели, которые экспортируют ткани, текстиль и готовую одежду будут облагаться специальным социальным налогом в размере 1% с 1 февраля текущего года по 1 января 2025 года.Новые сады, плантации шелковицы и виноградники будут освобождены от земельного налога на пять лет.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

производство, мясо, растительное масло, молоко, ткань, текстиль, экспорт, льготы