https://uz.sputniknews.ru/20220506/urgench-i-ferganu-svyajet-novyy-aviareys-24396564.html

Ургенч и Фергану свяжет новый авиарейс

Ургенч и Фергану свяжет новый авиарейс

Самолеты между городами будут летать каждую среду, время полета - 1,5 часа.

2022-05-06T14:40+0500

2022-05-06T14:40+0500

2022-05-06T14:40+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Компания "Uzbekistan Airways" запустила новый авиамаршрут по направлению Ургенч- Фергана-Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба государственного авиаперевозчика. Цель нового авиарейса - создать комфортные условия для гостей и жителей Узбекистана и содействовать развитию внутреннего туризма. Самолеты между городами будут летать с 4 мая по средам, время полета - 1,5 часа.Расписание полетов: вылет из Ургенча – в 09:20, прилет в Фергану - в 11:00; вылет из Ферганы – в 11:50, прилет в Ургенч - 13:30. Цены на авиабилеты в одну сторону - от 342 406 сумов без багажа и от 413 249 сумов с багажом, а в обе стороны - от 649 391 сумов без багажа и от 791 077 сумов с багажом. Цены действительны на 5 мая. Как уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании, можно получить автоматическую 3% скидку. В других местах продажи скидка не действует. Ранее пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана сообщила о запуске скоростных "Афросиабов" по маршруту Ташкент-Шахрисабз-Ташкент. Поезда начинают курсировать между городами по субботам и воскресеньям, начиная с 7 и 8 мая. Как уточняет ведомство, в связи с введением данного маршрута на выходные дни отменят рейсы "Афросиабов" №760/759 по направлению Ташкент-Карши-Ташкент.

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авиакомпания uzbekistan airways