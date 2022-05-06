https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-uzbekistane-vozobnovili-marshrut-tashkent-shaxrisabz-tashkent-24389818.html
В Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
В Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
Скоростные "Афросиабы" будут курсировать два раза в неделю: по субботам и воскресеньям
2022-05-06T10:21+0500
2022-05-06T10:21+0500
2022-05-06T10:21+0500
туризм
узбекистан
скоростной поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1e/19889785_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_f85587acdf9e3c6a5c0fd81cbc2bd69e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане запускают поезда "Афросиаб" по маршруту Ташкент-Шахрисабз-Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.В целях дальнейшего увеличения объема пассажирских перевозок, начиная с 7 и 8 мая между столицей и Шахрисабзом два раза в неделю будут курсировать скоростные "Афросиабы" №758/757.Так, теперь каждую субботу и воскресенье пассажиры смогут отправиться по данному маршруту.Согласно расписанию, "Афросиаб" №758 отходит от перрона Центрального вокзала Ташкента в 08.00, а с железнодорожного вокзала Шахрисабза "Афросиаб" №757 – в 15.40.В связи с введением нового маршрута, начиная с 7 и 8 мая каждую субботу и воскресенье планируется приостанавливать движение "Афросиабов" №760/759 по направлению "Ташкент-Карши-Ташкент", уточняет ведомство.Напомним, что "Узбекистон темир йуллари" поручили возобновить движение скоростного поезда "Афросиаб" до Шахрисабза в ходе совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященного проблемам туристической сферы.Тогда глава государства отметил, что в стране все еще неэффективна сфера эксплуатации бюджетных локомотивов на международных и внутренних маршрутах и обратил внимание на проблему: чтобы приобрести билет на скоростной поезд "Афросиаб", приходится ставить бронь задолго до поездки.Помимо возобновления маршрута в Шахрисабз, Мирзиёев поручил в течение месяца организовать:Помимо этого, для туристов запустят ежедневный двухэтажный автобус — более 2 тыс. путешественников до 1 сентября смогут ознакомиться с историческими местами.Также глава государства определил ряд задач по удовлетворению спроса на авиарейсы для отечественных и иностранных туристов.Читайте также:Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1e/19889785_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_c7ebd45e0a1caa4c0ea57122ca525c11.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, скоростной поезд
В Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
Скоростные "Афросиабы" будут курсировать два раза в неделю: по субботам и воскресеньям
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В Узбекистане запускают поезда "Афросиаб" по маршруту Ташкент-Шахрисабз-Ташкент. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
В целях дальнейшего увеличения объема пассажирских перевозок, начиная с 7 и 8 мая между столицей и Шахрисабзом два раза в неделю будут курсировать скоростные "Афросиабы" №758/757.
Так, теперь каждую субботу и воскресенье пассажиры смогут отправиться по данному маршруту.
Согласно расписанию, "Афросиаб" №758 отходит от перрона Центрального вокзала Ташкента в 08.00, а с железнодорожного вокзала Шахрисабза "Афросиаб" №757 – в 15.40.
В связи с введением нового маршрута, начиная с 7 и 8 мая каждую субботу и воскресенье планируется приостанавливать движение "Афросиабов" №760/759 по направлению "Ташкент-Карши-Ташкент", уточняет ведомство.
Напомним, что "Узбекистон темир йуллари" поручили
возобновить движение скоростного поезда "Афросиаб" до Шахрисабза в ходе совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященного проблемам туристической сферы.
Тогда глава государства отметил, что в стране все еще неэффективна сфера эксплуатации бюджетных локомотивов на международных и внутренних маршрутах и обратил внимание на проблему: чтобы приобрести билет на скоростной поезд "Афросиаб", приходится ставить бронь задолго до поездки.
Помимо возобновления маршрута в Шахрисабз, Мирзиёев поручил в течение месяца организовать:
рейсы по маршрутам Фергана-Бухара-Фергана, Фергана-Ургенч-Фергана;
запустить современные автобусы и микроавтобусы по маршрутам Бухара-Самарканд, Бухара-Хива, Бухара-Термез.
Помимо этого, для туристов запустят ежедневный двухэтажный автобус — более 2 тыс. путешественников до 1 сентября смогут ознакомиться с историческими местами.
Также глава государства определил ряд задач по удовлетворению спроса на авиарейсы для отечественных и иностранных туристов.