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https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-mendeleevskaya-olimpiada-po-ximii--24409203.html
В Ташкенте пройдет международная Менделеевская олимпиада по химии
В Ташкенте пройдет международная Менделеевская олимпиада по химии
Соревнование для школьников состоится в очном режиме.
2022-05-06T20:49+0500
2022-05-06T21:03+0500
общество
ташкент
олимпиада
химия
соревнования
школьники
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет 56-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО). Соревнование состоится с 9 по 15 мая в очном режиме в двух самых специализированных гимназиях страны– имени аль-Хорезми и имени Ибн Сины. Об этом сообщили организаторы олимпиады.Она отметила, что за последние пять лет молодежь в стране участвовала в в престижных международных олимпиадах и завоевала 88 медалей.Организаторами состязаний выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство президентских образовательных учреждений Узбекистана, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "Еврохим".Известно, что свое участие уже подтвердили юные химики из 17 стран: России, Узбекистана, Австрии, Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Турции, Хорватии.Помимо сложных заданий, требующих серьезных знаний и навыков, школьникам предстоит познакомиться с узбекской культурой и историей. В программу включены экскурсии по музеям и паркам Ташкента. Отдельный день будет выделен для поездки в один из красивейших городов мира — Самарканд.Обычно олимпиада длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: первый теоретический тур (8 обязательных задач, каждая из которых оценивается максимум в 10 баллов), второй теоретический тур (5 задач из 15 по выбору участников, максимальная оценка за задачу – 15 баллов) и экспериментальный тур (оценивается в 75 баллов).Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором туре предлагаются задачи более высокого уровня, которые разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.Экспериментальный тур олимпиады, в свою очередь, длится 5 часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призёры и победители – бронзовые, серебряные и золотые медали. Абсолютный победитель получает Премию имени академика В.В. Лунина.Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. С 2004-го в ММО, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года к олимпиаде присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016-м впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. В 2022 году свое участие в ММО впервые подтвердила Бангладеш.
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ташкент, олимпиада, химия, соревнования, школьники

В Ташкенте пройдет международная Менделеевская олимпиада по химии

20:49 06.05.2022 (обновлено: 21:03 06.05.2022)
© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
© Пресс-служба организаторов олимпиады
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Соревнование для школьников состоится в очном режиме.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет 56-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО). Соревнование состоится с 9 по 15 мая в очном режиме в двух самых специализированных гимназиях страны– имени аль-Хорезми и имени Ибн Сины. Об этом сообщили организаторы олимпиады.

"Мы рады, что Менделеевская олимпиада проходит в Узбекистане и вернулась к нам в офлайн-формате. Если мы обратим внимание на историю этой престижной Олимпиады, то можем видеть что Узбекистан является одной из стран, принимавших наибольшее количество олимпиад", — рассказала директор президентского агентства образовательных учреждений Узбекистана Хилола Умарова.

© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
Международная Менделеевская олимпиада по химии
© Пресс-служба организаторов олимпиады
Она отметила, что за последние пять лет молодежь в стране участвовала в в престижных международных олимпиадах и завоевала 88 медалей.

"В любой стране, где права молодежи полностью гарантированы и созданы необходимые возможности для проявления ими своих способностей, их вклад в развитие страны будет чрезвычайно высок и эффективен. В нашей стране тоже большое внимание уделяется молодежи, особенно ее современному образованию. Масштабы реформ в этой области чрезвычайно широки", — подчеркнула Умарова.

Организаторами состязаний выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство президентских образовательных учреждений Узбекистана, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "Еврохим".
© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
Международная Менделеевская олимпиада по химии
© Пресс-служба организаторов олимпиады
Известно, что свое участие уже подтвердили юные химики из 17 стран: России, Узбекистана, Австрии, Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Турции, Хорватии.
© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
Международная Менделеевская олимпиада по химии
© Пресс-служба организаторов олимпиады
Помимо сложных заданий, требующих серьезных знаний и навыков, школьникам предстоит познакомиться с узбекской культурой и историей. В программу включены экскурсии по музеям и паркам Ташкента. Отдельный день будет выделен для поездки в один из красивейших городов мира — Самарканд.
Обычно олимпиада длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: первый теоретический тур (8 обязательных задач, каждая из которых оценивается максимум в 10 баллов), второй теоретический тур (5 задач из 15 по выбору участников, максимальная оценка за задачу – 15 баллов) и экспериментальный тур (оценивается в 75 баллов).
© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
Международная Менделеевская олимпиада по химии
© Пресс-служба организаторов олимпиады
Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором туре предлагаются задачи более высокого уровня, которые разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.
Экспериментальный тур олимпиады, в свою очередь, длится 5 часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.
Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призёры и победители – бронзовые, серебряные и золотые медали. Абсолютный победитель получает Премию имени академика В.В. Лунина.
© Пресс-служба организаторов олимпиадыМеждународная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
Международная Менделеевская олимпиада по химии
© Пресс-служба организаторов олимпиады
Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. С 2004-го в ММО, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года к олимпиаде присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016-м впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. В 2022 году свое участие в ММО впервые подтвердила Бангладеш.
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