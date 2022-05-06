https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-tashkente-sozdali-detskiy-mnogoprofilnyy-medtsentr-24394151.html
В Ташкенте создали детский многопрофильный медцентр
В Ташкенте создали детский многопрофильный медцентр
Единое медицинское учреждение создали, объединив Детскую клиническую больницу №4 и Инфекционную клиническую больницу №3.
2022-05-06T13:01+0500
2022-05-06T13:01+0500
2022-05-06T13:17+0500
общество
больница
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ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. В Ташкенте создали детский многопрофильный медицинский центр. Согласно Постановлению кабинета министров, в новое медицинское учреждение объединили Детскую клиническую больницу №4 и Инфекционную клиническую больницу №3.Новый медцентр рассчитан на 300 коек. Он финансируется из госбюджета, а также за счет платных услуг.Центр будет проводить обследование детей и оказывать им высококвалифицированную стационарную помощь в соответствии со стандартами Минздрава.Основные задачи центра также включают в себя консультативную и организационно-методическую помощь специалистам районных медицинских объединений.Руководство новой больницы должно внедрять современные медицинские технологии и экономические методы управления в практику лечебно-профилактических учреждений города Ташкента.Решение о создании многопрофильного детского центра было принято властями по итогам встречи президента страны Шавката Мирзиёева с работниками медицинских учреждений республики.Кроме того, в нынешнем году на развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медицинских услуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов – на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени.Читайте также: Врачи лучших бригад скорой помощи получат надбавки
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больница
В Ташкенте создали детский многопрофильный медцентр
13:01 06.05.2022 (обновлено: 13:17 06.05.2022)
Единое медицинское учреждение создали, объединив Детскую клиническую больницу №4 и Инфекционную клиническую больницу №3.
ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik.
В Ташкенте создали детский многопрофильный медицинский центр. Согласно Постановлению
кабинета министров, в новое медицинское учреждение объединили Детскую клиническую больницу №4 и Инфекционную клиническую больницу №3.
Новый медцентр рассчитан на 300 коек. Он финансируется из госбюджета, а также за счет платных услуг.
Центр будет проводить обследование детей и оказывать им высококвалифицированную стационарную помощь в соответствии со стандартами Минздрава.
Основные задачи центра также включают в себя консультативную и организационно-методическую помощь специалистам районных медицинских объединений.
Руководство новой больницы должно внедрять современные медицинские технологии и экономические методы управления в практику лечебно-профилактических учреждений города Ташкента.
Решение о создании многопрофильного детского центра было принято властями по итогам встречи президента страны Шавката Мирзиёева с работниками медицинских учреждений республики.
Кроме того, в нынешнем году на развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медицинских услуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов – на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени.