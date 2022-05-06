https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-uzbekistane-pridumali-kak-zaschitit-kulturnoe-nasledie-strany-24392560.html

В Узбекистане придумали, как защитить культурное наследие страны

В Узбекистане придумали, как защитить культурное наследие страны

Предотвратить вандализм теперь можно благодаря "горячей линии".

2022-05-06T11:41+0500

2022-05-06T11:41+0500

2022-05-06T11:41+0500

культура

узбекистан

вандализм

горячая линия

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане открылась горячая линия по охране объектов культурного наследия на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Данную линию министерство запустило совместно с действующим при нем Агентством культурного наследия.Как сообщает ведомство, при любых противозаконных действиях или угрозах по отношению любого памятника, гражданам и гостям страны необходимо позвонить по телефону + (71) 200 01 18.В министерстве отметили, что сохранение культурного наследия – это долг каждого узбекистанца.Ранее председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева заявила, что культурное наследие страны нуждается не только в пропаганде, но и в поддержке государства.Тогда Нарбаева предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся защиты культурного наследия.По ее словам, от многих из них в Узбекистане осталось одно название.Читайте также:В Ташкенте прошел стрит-арт фестиваль — видео

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узбекистан, вандализм, горячая линия, культурное наследие