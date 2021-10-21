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https://uz.sputniknews.ru/20211021/narbaeva-predlojila-obnovit-zakony-o-soxranenii-kulturnogo-naslediya-21012788.html
Нарбаева предложила обновить законы о сохранении культурного наследия
Нарбаева предложила обновить законы о сохранении культурного наследия
Председатель Сената предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся защиты культурного наследия. По ее словам... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T16:23+0500
2021-10-21T16:23+0500
узбекистан
заседание
изменения
культурное наследие
депутаты
законодательство
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Культурное наследие Узбекистана нуждается не только в пропаганде, но и в поддержке государства, заявила в среду председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.В противном случае, по ее словам, может быть забыта национальная культура и самобытность, формировавшиеся веками. Чтобы этого не допустить, она предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие законодательные акты.По словам председателя, задача государства заключается в создании прозрачного правового механизма сохранения объектов культурного наследия, а правительство должно уделить внимание формированию кадастровой документации на них, а также пересмотреть перечень национальных объектов. На этой неделе в Узбекистане снесли старинную мечеть "Ходжа Порсо" в городе Маргилане Ферганской области. Как позже объяснили в областной администрации, ее здание обветшало и не отвечало требованиям безопасности, грозя в любой момент обрушиться.В связи с отсутствием технической возможности реставрации ее было решено снести, а на этом месте построить новую на 1,5 тыс мест. Данная ситуация вызвала значительный резонанс в обществе.В Агентстве культурного наследия пояснили, что мечеть находилась в национальном списке объектов недвижимости материального культурного наследия с 2019 году и на ее территории планировались работы по строительству дополнительных зданий. В связи с новыми обстоятельствами там организовали служебную проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/xiva-stala-tsentrom-kulturnogo-prityajeniya-mirovyx-tsivilizatsiy-20502525.html
https://uz.sputniknews.ru/20210424/tanzila-narbaeva-v-uzbekistane-rastet-kolichestvo-korrumpirovannyx-chinovnikov-18476608.html
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узбекистан, заседание, изменения, культурное наследие, депутаты, законодательство, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана

Нарбаева предложила обновить законы о сохранении культурного наследия

16:23 21.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель Сената предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся защиты культурного наследия. По ее словам, от многих из них в Узбекистане осталось одно название.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Культурное наследие Узбекистана нуждается не только в пропаганде, но и в поддержке государства, заявила в среду председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
В противном случае, по ее словам, может быть забыта национальная культура и самобытность, формировавшиеся веками. Чтобы этого не допустить, она предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие законодательные акты.

"Некоторые исчезнувшие объекты культурного наследия до сих пор находятся в национальном перечне, охраняемых государством объектов. От них остались одни названия", — отметила Нарбаева во время XX пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

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По словам председателя, задача государства заключается в создании прозрачного правового механизма сохранения объектов культурного наследия, а правительство должно уделить внимание формированию кадастровой документации на них, а также пересмотреть перечень национальных объектов.
На этой неделе в Узбекистане снесли старинную мечеть "Ходжа Порсо" в городе Маргилане Ферганской области. Как позже объяснили в областной администрации, ее здание обветшало и не отвечало требованиям безопасности, грозя в любой момент обрушиться.
В связи с отсутствием технической возможности реставрации ее было решено снести, а на этом месте построить новую на 1,5 тыс мест. Данная ситуация вызвала значительный резонанс в обществе.
В Агентстве культурного наследия пояснили, что мечеть находилась в национальном списке объектов недвижимости материального культурного наследия с 2019 году и на ее территории планировались работы по строительству дополнительных зданий. В связи с новыми обстоятельствами там организовали служебную проверку.
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