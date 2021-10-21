https://uz.sputniknews.ru/20211021/narbaeva-predlojila-obnovit-zakony-o-soxranenii-kulturnogo-naslediya-21012788.html

Нарбаева предложила обновить законы о сохранении культурного наследия

Нарбаева предложила обновить законы о сохранении культурного наследия

Председатель Сената предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся защиты культурного наследия. По ее словам... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T16:23+0500

2021-10-21T16:23+0500

2021-10-21T16:23+0500

узбекистан

заседание

изменения

культурное наследие

депутаты

законодательство

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Культурное наследие Узбекистана нуждается не только в пропаганде, но и в поддержке государства, заявила в среду председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.В противном случае, по ее словам, может быть забыта национальная культура и самобытность, формировавшиеся веками. Чтобы этого не допустить, она предложила депутатам рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие законодательные акты.По словам председателя, задача государства заключается в создании прозрачного правового механизма сохранения объектов культурного наследия, а правительство должно уделить внимание формированию кадастровой документации на них, а также пересмотреть перечень национальных объектов. На этой неделе в Узбекистане снесли старинную мечеть "Ходжа Порсо" в городе Маргилане Ферганской области. Как позже объяснили в областной администрации, ее здание обветшало и не отвечало требованиям безопасности, грозя в любой момент обрушиться.В связи с отсутствием технической возможности реставрации ее было решено снести, а на этом месте построить новую на 1,5 тыс мест. Данная ситуация вызвала значительный резонанс в обществе.В Агентстве культурного наследия пояснили, что мечеть находилась в национальном списке объектов недвижимости материального культурного наследия с 2019 году и на ее территории планировались работы по строительству дополнительных зданий. В связи с новыми обстоятельствами там организовали служебную проверку.

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узбекистан, заседание, изменения, культурное наследие, депутаты, законодательство, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана