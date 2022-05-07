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"Лицо клоуна" и " Кошачий глаз": самые необычные туманности во Вселенной — фото
"Лицо клоуна" и " Кошачий глаз": самые необычные туманности во Вселенной — фото
День Астрономии отмечают во всем мире 7 мая. В честь праздника представляем вам фотоподборку самых необычных туманностей во Вселенной, снятых самыми мощными телескопами.
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фото
астрономия
телескоп
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фото, астрономия, телескоп

"Лицо клоуна" и " Кошачий глаз": самые необычные туманности во Вселенной — фото

22:00 07.05.2022 (обновлено: 08:53 08.05.2022)
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День астрономии отмечают во всем мире 7 мая. В честь праздника представляем вам фотоподборку самых необычных туманностей во Вселенной, снятых самыми мощными телескопами.
© Foto : NASA/ESA/HEIC/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Туманность "Кошачий глаз".

Туманность &quot;Кошачий глаз&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Foto : NASA/ESA/HEIC/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Туманность "Кошачий глаз".

© Foto : ESA/Garrelt Mellema (Leiden University, the Netherlands)

Туманность в созвездии Стрельца.

Туманность в созвездии Стрельца. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Foto : ESA/Garrelt Mellema (Leiden University, the Netherlands)

Туманность в созвездии Стрельца.

CC BY-SA 3.0 / Ken Crawford / Barnard 33

Туманность "Лошадиная голова".

Туманность &quot;Лошадиная голова&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/10
CC BY-SA 3.0 / Ken Crawford / Barnard 33

Туманность "Лошадиная голова".

© Foto : NASA/ESA/C.R. O'Dell (Vanderbilt University)

Туманность "Улитка".

Туманность &quot;Улитка&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Foto : NASA/ESA/C.R. O'Dell (Vanderbilt University)

Туманность "Улитка".

© Foto : ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit

Туманность "Факел" в созвездии Ориона.

Туманность &quot;Факел&quot; в созвездии Ориона. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Foto : ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit

Туманность "Факел" в созвездии Ориона.

© Foto : NASA/ESA/Andrew Fruchter (STScI)/ERO team (STScI + ST-ECF)

Планетарная туманность, сияющие остатки умирающей звезды.

Планетарная туманность, сияющие остатки умирающей звезды. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Foto : NASA/ESA/Andrew Fruchter (STScI)/ERO team (STScI + ST-ECF)

Планетарная туманность, сияющие остатки умирающей звезды.

© Foto : NASA/JPL-Caltech/UCLA

Туманность "Эмбрион"

Туманность &quot;Эмбрион&quot; - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : NASA/JPL-Caltech/UCLA

Туманность "Эмбрион"

© Foto : NASA/ESA/Hubble SM4 ERO TeamПланетарная туманность NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка.
Планетарная туманность NGC 6302 Жук - Sputnik Узбекистан
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© Foto : NASA/ESA/Hubble SM4 ERO Team
Планетарная туманность NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка.
© Foto : ESO

Планетарная туманность ESO 378-1.

Планетарная туманность ESO 378-1. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : ESO

Планетарная туманность ESO 378-1.

© Foto : Raghvendra Sahai/John Trauger (JPL)/WFPC2/NASA/ESA

Молодая планетарная туманность MyCn18.

Молодая планетарная туманность MyCn18. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Raghvendra Sahai/John Trauger (JPL)/WFPC2/NASA/ESA

Молодая планетарная туманность MyCn18.

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