"Лицо клоуна" и " Кошачий глаз": самые необычные туманности во Вселенной — фото

Туманность "Кошачий глаз".
Туманность в созвездии Стрельца.
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Туманность "Лошадиная голова".
Туманность "Улитка".
© Foto : ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit
Туманность "Факел" в созвездии Ориона.
Туманность "Факел" в созвездии Ориона.
© Foto : NASA/ESA/Andrew Fruchter (STScI)/ERO team (STScI + ST-ECF)
Планетарная туманность, сияющие остатки умирающей звезды.
Планетарная туманность, сияющие остатки умирающей звезды.
Туманность "Эмбрион"
© Foto : NASA/ESA/Hubble SM4 ERO TeamПланетарная туманность NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка.
Планетарная туманность NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка.
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Планетарная туманность ESO 378-1.
Молодая планетарная туманность MyCn18.