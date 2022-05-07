"Лицо клоуна" и " Кошачий глаз": самые необычные туманности во Вселенной — фото

Подписаться на

День астрономии отмечают во всем мире 7 мая. В честь праздника представляем вам фотоподборку самых необычных туманностей во Вселенной, снятых самыми мощными телескопами.