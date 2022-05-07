https://uz.sputniknews.ru/20220507/kak-opredelit-nitraty-v-klubnike-24409754.html

Как определить нитраты в клубнике

Как определить нитраты в клубнике

Агроном рассказал, по каким признакам можно определить нитраты в клубнике.

2022-05-07T08:01+0500

2022-05-07T08:01+0500

2022-05-07T08:01+0500

это интересно

клубника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18830892_0:401:2217:1648_1920x0_80_0_0_ac4b7c0abdab1ff06830a1d8ac73a64c.jpg

Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько граммов этой ягоды не принесут вреда здоровью, он рассказал в интервью радио Sputnik.В российских магазинах в скором времени появится клубника, выращенная в открытом грунте, она уже начала поступать, например, из Краснодарского края, отметил Викулов. Но пока, в начале мая, на прилавках преобладает другая продукция, уверен он.Покупая клубнику, в первую очередь необходимо обратить внимание на ее запах и цвет, рекомендует агроном.По словам Викулова, безопасная для здоровья грунтовая клубника выглядит иначе.Отравления клубникой происходят редко, поскольку обычно люди не употребляют ее в больших количествах, продолжил Викулов. Если съедать за один раз не более 100-150 граммов продукта, то можно исключить риск негативного воздействия нитратов на организм, уверен он.Выбирая клубнику, необходимо также оценить ее свежесть. Если плодоножка успела почернеть, а плод выглядит "побитым", то продукт может быстро испортиться, добавил агроном.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

клубника