https://uz.sputniknews.ru/20220507/uchenyy-na-trone-chto-mirzo-ulugbek-sdelal-dlya-razvitiya-astronomii-24377229.html

Ученый на троне: что Мирзо Улугбек сделал для развития астрономии

Ученый на троне: что Мирзо Улугбек сделал для развития астрономии

День одной из старейших наук – астрономии — отмечается в мире 7 мая. В нашей подборке – интересные факты об узбекском ученом и правителе Мирзо Улугбеке... 07.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-07T23:00+0500

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это интересно

улугбек

биография

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Мирзо Улугбек – выдающийся ученый-энциклопедист, астроном, математик. Внук Амира Темура, правитель Самарканда. Его называют "ученым на троне". Именно при Мирзо Улугбеке Самарканд стал центром науки и культуры.Обсерватория УлугбекаЕще во время своего правления Мирзо Улугбек собрал вокруг себя круг выдающихся ученых. Среди них — Кази-заде Руми, Гиясиддин Каши, Али Кушчи.Благодаря собственным знаниям и советам научных деятелей Улугбек построил в окрестностях Самарканда астрономическую обсерваторию. Ее техническое оснащение и размер были беспрецедентными для того времени.Главным инструментом обсерватории стал квадрант – измерительный инструмент, чтобы определять высоту Солнца и других космических объектов над горизонтом. Он представлял собой огромную дугу радиусом 40,2 метра. Ее основание было помещено в глубокую траншею, вырубленную в скале. С помощью квадранта астрономы вели наблюдения за Солнцем, луной и планетами.Сегодня квадрант обсерватории Улугбека считается одним из самых крупных астрономических инструментов исламского мира. Гигантские размеры инструмента в средние века были единственным способом обеспечить высокую точность исследований. Расчеты Мирзо Улугбека были настолько верны, что он смог определить длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд.Как стало известно позднее, ученый ошибся всего на 58 секунд.Каталог звездГлавный научный труд Мирзо Улугбека - самый точный в мире каталог звезд "Зиджи джадиди Гурагани" или "Новые Гурагановы астрономические таблицы". Тридцать лет понадобилось астроному для его создания. Три десятилетия непрерывных исследований и наблюдений. В каталоге собраны координаты более тысячи звезд.Вскоре справочник был переведен на латинский язык и на протяжении двух столетий являлся основным пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Ни один труд не мог превзойти его по точности вычислений.С середины XVII века труд Мирзо Улугбека распространился в Европе и затем – по всему миру. До изобретения телескопа этот трактат был для астрономов настольной книгой.Кратер на Луне и астероидИмя Мирзо Улугбека увековечено не только на земле, но и в космосе. Именем великого астронома и математика названы кратер на видимой стороне луны, а также астероид, открытый в 1977 году.В 1987-м в Советском Союзе выпустили почтовую марку с изображением Мирзо Улугбека.Портрет правителя занимает достойное место в ряду портретов выдающихся ученых средневековья в Большом зале МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве.Памятники Мирзо Улугбеку установлены в Ташкенте и Самарканде, а также Риге рядом с посольством Узбекистана.Имя ученого носят Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, проспекты и улицы во многих городах республики, станция столичного метрополитена, посёлок городского типа в Ташкентской области. Также в Самарканде, на родине ученого, создан музей Мирзо Улугбека.

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улугбек, биография