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Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист
Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист
Польша пошла по пути Украины и переплачивает за тот же российский газ. К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? На эти и другие вопросы отвечает экономист Игорь Юшков.
2022-05-07T12:34+0500
2022-05-07T12:34+0500
2022-05-08T09:26+0500
видео
газ
польша
украина
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"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток-2" для газоснабжения северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. Как решение не закупать российский газ отразится на конечном потребителе в Польше рассказал в интервью Sputnik на русском ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Как это решение отразится на развитии российских регионов? К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? Сколько переплачивает Польша, продолжая покупать российский газ реверсом? На все эти вопросы — в интервью Sputnik.
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газ, польша, украина, видео
Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист
12:34 07.05.2022 (обновлено: 09:26 08.05.2022)
Польша пошла по пути Украины и переплачивает за тот же росийский газ, считает эксперт. К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? На эти и другие вопросы отвечает экономист Игорь Юшков.
"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток-2" для газоснабжения северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. Как решение не закупать российский газ отразится на конечном потребителе в Польше рассказал в интервью Sputnik на русском ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Польша пошла по пути Украины, которая с 2015 года напрямую у Газпрома не покупает газ. Газпром продает европейским компаниям, те перепродают украинским компаниям, естественно, с наценкой. И Украина переплачивает за газ, но вроде бы как это политически правильный газ", — рассказал он.
Как это решение отразится на развитии российских регионов? К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? Сколько переплачивает Польша, продолжая покупать российский газ реверсом? На все эти вопросы — в интервью Sputnik
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