https://uz.sputniknews.ru/20220507/video-reshitsya-li-evropa-na-neftyanoe-embargo-rossii---ekonomist--24413951.html

Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист

Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист

Польша пошла по пути Украины и переплачивает за тот же российский газ. К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? На эти и другие вопросы отвечает экономист Игорь Юшков.

2022-05-07T12:34+0500

2022-05-07T12:34+0500

2022-05-08T09:26+0500

видео

газ

польша

украина

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"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток-2" для газоснабжения северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. Как решение не закупать российский газ отразится на конечном потребителе в Польше рассказал в интервью Sputnik на русском ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Как это решение отразится на развитии российских регионов? К чему может привести ЕС нефтяное эмбарго России? Откажутся ли европейцы от российского газа? Сколько переплачивает Польша, продолжая покупать российский газ реверсом? На все эти вопросы — в интервью Sputnik.

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газ, польша, украина, видео