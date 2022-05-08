https://uz.sputniknews.ru/20220508/aeroflot-vozobnovlyaet-reysy-iz-moskvy-v-tashkent-24415569.html

Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент

Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент

Столицы России и Узбекистана с 20 мая свяжут ежедневные авиарейсы.

2022-05-08T09:51+0500

2022-05-08T09:51+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет ежедневные прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Полеты будут осуществлять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 начиная с 20 мая.Расписание полетов(время указано местное):Как уточняют в компании, возобновленные рейсы из Москвы в Ташкент и обратно дополнят уже существующую маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Узбекистана, которая включает в себя рейсы из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.В связи с возобновлением этих авиарейсов, маршрут "Сочи — Ташкент" авиакомпании "Россия" решено отменить с 21 мая.Пассажиров, которые уже купили авиабилеты до Ташкента из Сочи, переоформят, и они вылетят в Ташкент из Москвы.Напомним, что с 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также: Минтранс рассчитывает на возобновление полетов всех авиакомпаний России

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