https://uz.sputniknews.ru/20220328/mintrans-rasschityvaet-na-vozobnovlenie-poletov-vsex-aviakompaniy-rossii-23597617.html

Минтранс рассчитывает на возобновление полетов всех авиакомпаний России

Минтранс рассчитывает на возобновление полетов всех авиакомпаний России

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта.

2022-03-28T10:32+0500

2022-03-28T10:32+0500

2022-03-28T10:42+0500

общество

авиакомпания

росавиация

самолет

рейсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/07/15549150_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bae0acf1f5c2c1e2152a6d37240f4e7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях.Об этом РИА Новости заявил министр транспорта республики Ильхом Махкамов.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. После этого заявления полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Глава Минтранса напомнил, что сегодня авиакомпании, которые имеют в своем парке самолеты, произведенные и зарегистрированные в России, продолжают полеты в Узбекистан.По оценке Махкамова, сейчас авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60% потребностей пассажиропотока между двумя странами. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске регулярных рейсов из Сочи в Узбекистан и еще пять стран. Полеты будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100.В Узбекистан компания будет выполнять рейсы в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.В какие города Узбекистана будут летать самолеты из аэропорта "Пулково" >>С 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания, росавиация, самолет, рейсы