https://uz.sputniknews.ru/20220508/ilon-mask-soobschil-kak-izmenitsya-twitter-24425000.html
Илон Маск сообщил, как изменится Twitter
Илон Маск сообщил, как изменится Twitter
Миллиардер предупредил сотрудников Twitter о повышении стандартов работы.
2022-05-08T11:14+0500
2022-05-08T11:14+0500
2022-05-09T09:35+0500
в мире
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twitter
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Американский бизнесмен и глава Space X и Tesla предупредил сотрудников сервиса Twitter о повышении стандартов работы, сообщает РИА Новости.Также Маск заявлял, что в том случае, если приобретение Twitter завершится успешно, компания станет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с предпринимателем о покупке компании за $44 млрд. Маск объяснял свои инвестиции в социальную сеть тем, что верит в ее потенциал стать всемирной платформой для свободы слова. Причем он объявил, что готов вложить свои собственные средства в $21 млрд, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до $25,5 млрд финансирования ($12,5 млрд из них — под залог акций Tesla).Читайте также:Илон Маск купил Twitter — СМИ
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илон маск, twitter, миллиардер
Илон Маск сообщил, как изменится Twitter
11:14 08.05.2022 (обновлено: 09:35 09.05.2022)
Миллиардер предупредил сотрудников Twitter о повышении стандартов работы.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Американский бизнесмен и глава Space X и Tesla предупредил сотрудников сервиса Twitter о повышении стандартов работы, сообщает РИА Новости.
"Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда меньше, чем я требую от себя", — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.
Также Маск заявлял, что в том случае, если приобретение Twitter завершится успешно, компания станет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".
Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с предпринимателем о покупке компании за $44 млрд. Маск объяснял свои инвестиции в социальную сеть тем, что верит в ее потенциал стать всемирной платформой для свободы слова. Причем он объявил, что готов вложить свои собственные средства в $21 млрд, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до $25,5 млрд финансирования ($12,5 млрд из них — под залог акций Tesla).