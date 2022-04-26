https://uz.sputniknews.ru/20220426/ilon-mask-kupil-twitter--smi-24220394.html

Илон Маск купил Twitter — СМИ

Илон Маск купил Twitter — СМИ

До этого бизнесмен говорил, что готов заплатить за Twitter 46,5 миллиарда долларов.

2022-04-26T18:59+0500

2022-04-26T18:59+0500

2022-04-26T23:35+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и социальная сеть Twitter договорились о сделке, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на издание The Verge.Ранее бизнесмен заявлял о готовности купить Twitter за 46,5 миллиарда долларов и намерении приступить к переговорам.По его словам, Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы выделить ему 25,5 миллиарда долларов (из них 12,5 миллиарда – под залог акций Tesla), а еще 21 миллиард он может заплатить сам. Недавно выяснилось, что Twitter заканчивает переговоры о продаже Маску и работает над выработкой условий сделки.На данный момент сообщается, что Twitter принял предложение Маска о покупке компании – за 44 миллиарда долларов.Бизнесмен купил компанию по цене 54,20 доллара за акцию, та же цена была указана в его первоначальном предложении от 14 апреля."Свобода слова – это основа демократии, а Twitter – это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", – заявил Маск.Он также отметил, что хочет сделать Twitter лучше, дополнив его новыми функциями, сформировав алгоритмы для повышения доверия к сети.Читайте также:Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомныхМиллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото

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илон маск, twitter