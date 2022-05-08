https://uz.sputniknews.ru/20220508/saakashvili-naxoditsya-pod-kruglosutochnym-meditsinskim-nablyudeniem-24430402.html

Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением

Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением

В случае необходимости, осужденный грузинский экс-президент Саакашвили пройдет все необходимые обследования и будет обеспечен соответствующим лечением, заявили в администрации тюрьмы.

2022-05-08T18:10+0500

2022-05-08T18:10+0500

2022-05-09T09:14+0500

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михаил саакашвили

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением врачей, прошел лабораторные исследования и надлежащее медицинское обследование у врачей соответствующего профиля, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.Адвокаты, члены семьи и сам бывший глава Грузии Саакашвили настаивают на том, что в стране его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных процессах.В Специальной пенитенциарной службе призвали воздержаться от спекуляций, связанных с состоянием здоровья третьего президента Грузии.В субботу в Батуми у здания правительства прошла акция протеста сторонников Саакашвили с требованием перевода заключенного на лечение за границу, организованная "Единым национальным движением". На акции полиция задержала 25 участников акции.Всем задержанным вменяют административные нарушения: "Мелкое хулиганство" и "Неподчинение требованию полиции".Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Читайте также:Грузия не будет участвовать в санкциях против России

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михаил саакашвили, грузия, президент, тюрьма, лечение