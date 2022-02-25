https://uz.sputniknews.ru/20220225/gruziya-ne-budet-uchastvovat-v-sanktsiyax-protiv-rossii-22983277.html

Грузия не будет участвовать в санкциях против России

Грузия не будет участвовать в санкциях против России

Премьер-министр страны подчеркнул, что это не в интересах Грузии.

2022-02-25T17:19+0500

2022-02-25T17:19+0500

2022-02-25T17:19+0500

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грузия

санкции

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его страна не собирается принимать участие в экономических санкциях против России, сообщает Sputnik Грузия.В четверг члены Европейского союза на внеочередном саммите решили ввести новый пакет ограничительных санкций в отношении России из-за нестабильной обстановки на Украине.Премьер-министр добавил, что принимая подобного рода решения, он собирается исходить из интересов исключительно своей страны.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается захватывать украинские территории.В телеобращении 24 февраля российский президент сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины", добавил президент.Читайте также:Жители Харьковской области встречают российские войска — видеоПреступления властей Украины против мирных жителей

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грузия, санкции, премьер-министр