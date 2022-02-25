https://uz.sputniknews.ru/20220225/gruziya-ne-budet-uchastvovat-v-sanktsiyax-protiv-rossii-22983277.html
Грузия не будет участвовать в санкциях против России
Грузия не будет участвовать в санкциях против России
Премьер-министр страны подчеркнул, что это не в интересах Грузии.
2022-02-25T17:19+0500
2022-02-25T17:19+0500
2022-02-25T17:19+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его страна не собирается принимать участие в экономических санкциях против России, сообщает Sputnik Грузия.В четверг члены Европейского союза на внеочередном саммите решили ввести новый пакет ограничительных санкций в отношении России из-за нестабильной обстановки на Украине.Премьер-министр добавил, что принимая подобного рода решения, он собирается исходить из интересов исключительно своей страны.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается захватывать украинские территории.В телеобращении 24 февраля российский президент сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины", добавил президент.Читайте также:Жители Харьковской области встречают российские войска — видеоПреступления властей Украины против мирных жителей
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грузия, санкции, премьер-министр
Грузия не будет участвовать в санкциях против России
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Премьер-министр страны подчеркнул, что это не в интересах Грузии.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его страна не собирается принимать участие в экономических санкциях против России, сообщает Sputnik Грузия
.
В четверг члены Европейского союза на внеочередном саммите решили ввести новый пакет ограничительных санкций в отношении России из-за нестабильной обстановки на Украине.
"Хочу четко и однозначно заявить, что с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях (против России - ред.). Поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", — отметил глава правительства в разговоре с представителями средств массовой информации.
Премьер-министр добавил, что принимая подобного рода решения, он собирается исходить из интересов исключительно своей страны.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании
суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается захватывать украинские территории.
В телеобращении 24 февраля российский президент сказал
, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины", добавил президент.